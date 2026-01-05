El DOJ pide retrasar el plazo judicial para devolver a EEUU a los venezolanos deportados tras la detención de Maduro

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 5 de enero, 2026

El Departamento de Justicia solicitó una prórroga de una semana de un plazo judicial para devolver a Estados Unidos a los venezolanos deportados tras la detención de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

El DOJ se enfrentó este lunes a un plazo del juez de distrito estadounidense James Boasberg para "facilitar el regreso" de los venezolanos deportados a Estados Unidos o "proporcionarles otro modo de audiencias que satisfagan los requisitos del debido proceso", informó el Washington Examiner.

Fueron deportados en marzo de 2025 a una mega prisión de El Salvador por sus presuntos vínculos con la pandilla Tren de Aragua, antes de ser trasladados a Venezuela en un intercambio de prisioneros.

El domingo por la noche, el DOJ dijo en una presentación judicial que la prórroga es necesaria porque la operación militar del fin de semana ha provocado "cambios sustanciales" en el país.

"Durante el fin de semana, Estados Unidos aprehendió a Nicolás Maduro", dijo el DOJ en la presentación. "Como resultado, la situación sobre el terreno en Venezuela ha cambiado drásticamente. Por lo tanto, los Demandados necesitan tiempo adicional para determinar la viabilidad de varias propuestas. Por lo tanto, los Demandados solicitan una prórroga de 7 días para evaluar y determinar qué remedios son posibles."

Boasberg aún no ha respondido a la solicitud del DOJ.

Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York y comparecerá ante el tribunal este lunes, se mostró comprensivo con la detención de los venezolanos deportados en El Salvador, refiriéndose anteriormente a ellos como "hermanos secuestrados" y exigiendo su regreso a Venezuela.

Desde entonces, muchos de los ex detenidos han sido liberados en el país tras el canje de prisioneros, y no está claro dónde se encuentran ni cuál sería ahora su situación.

