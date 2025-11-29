La Administración Trump ordena una pausa total en las decisiones de asilo y suspende las visas a afganos tras el ataque a dos guardias nacionales

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump ordenó este viernes una pausa inmediata y total en todas las decisiones de asilo en Estados Unidos y la suspensión absoluta de la emisión de visas para ciudadanos afganos, después de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington, D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca.

El sospechoso del ataque, Rahmanullah Lakanwal —un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden y obtuvo asilo en la primavera de este año— es señalado por el Gobierno federal como la demostración más grave de las fallas estructurales en los procesos de verificación migratoria heredados de la anterior Administración demócrata.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que Lakanwal enfrentará cargos por asesinato después de que se confirmara la muerte de una de las víctimas, Sarah Beckstrom.

Un día después del ataque, el Departamento de Estado anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas para cualquier persona que viaje con pasaporte afgano. En un mensaje publicado en X, la agencia informó: “El Departamento de Estado ha suspendido INMEDIATAMENTE la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y pública de Estados Unidos”.

The Department of State has IMMEDIATELY paused visa issuance for individuals traveling on Afghan passports.



The Department is taking all necessary steps to protect U.S. national security and public safety. — Department of State (@StateDept) November 28, 2025

Este enfoque fue adoptado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cuyo director, Joseph Edlow, confirmó en X que el organismo paraliza completamente las decisiones de asilo mientras endurece los procesos de revisión: “El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad.”

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

En la práctica, la decisión implica que ninguna solicitud de asilo —sin importar nacionalidad, estatus o etapa del trámite— será aprobada, rechazada o cerrada hasta nuevo aviso. Las entrevistas, no obstante, podrán continuar, pero los oficiales deben detenerse en el punto previo a ingresar la decisión final.

Además, las citas presenciales para la entrega de resoluciones quedan canceladas por tiempo indefinido.

Asimismo, la medida afecta directamente a miles de afganos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa “Operation Allies Welcome” implementado durante la retirada de Afganistán en 2021. Todos estos casos de asilo quedan suspendidos.

Ambas decisiones se suman a otras acciones anunciadas en las últimas 48 horas, incluyendo la revisión completa de residencias permanentes asociadas a países incluidos en el travel ban ampliado y la advertencia del propio Trump de que su Administración está preparada para revocar ciudadanía y deportar a cualquier extranjero “que sea una carga pública, riesgo de seguridad o incompatible con la civilización occidental”.

La Casa Blanca también sostuvo que el ataque en Washington demuestra la necesidad de restablecer el control total sobre el sistema migratorio. La mayoría de las medidas de las últimas horas entraron en vigor inmediatamente y no tienen fecha de finalización.