Nuevos ataques en el Pacífico contra tres narcolanchas dejan ocho muertos

Captura de pantalla de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de los EEUU AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

El ejército estadounidense anunció la noche de este lunes la realización de nuevos ataques en el Pacífico oriental contra tres presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, acciones que dejaron un saldo de ocho personas muertas.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones se llevaron a cabo en aguas internacionales como parte de la campaña antidroga que Washington mantiene tanto en el Caribe como en el Pacífico. De acuerdo con datos oficiales, esta ofensiva militar ha dejado al menos 95 muertos y la destrucción de 26 lanchas desde principios de septiembre.

En un mensaje difundido en la red social X, el Comando Sur señaló que la inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico".

El comunicado oficial, emitido el 15 de diciembre, precisa que las acciones se realizaron "bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth", y que la Fuerza Operativa Conjunta 'Southern Spear' ejecutó "ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales". En el mismo mensaje se detalla que "un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en el primer buque, dos en el segundo y tres en el tercero".

La publicación del Comando Sur incluyó además imágenes de video en las que se observan tres botes separados flotando en el mar antes de ser alcanzados por los ataques.