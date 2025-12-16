Nuevos ataques en el Pacífico contra tres narcolanchas dejan ocho muertos
De acuerdo con datos oficiales, esta ofensiva militar antinarcóticos en aguas internacionales ha dejado al menos 95 muertos y la destrucción de 26 lanchas desde principios de septiembre.
El ejército estadounidense anunció la noche de este lunes la realización de nuevos ataques en el Pacífico oriental contra tres presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, acciones que dejaron un saldo de ocho personas muertas.
Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones se llevaron a cabo en aguas internacionales como parte de la campaña antidroga que Washington mantiene tanto en el Caribe como en el Pacífico. De acuerdo con datos oficiales, esta ofensiva militar ha dejado al menos 95 muertos y la destrucción de 26 lanchas desde principios de septiembre.
En un mensaje difundido en la red social X, el Comando Sur señaló que la inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico".
">
On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau— U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025
El comunicado oficial, emitido el 15 de diciembre, precisa que las acciones se realizaron "bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth", y que la Fuerza Operativa Conjunta 'Southern Spear' ejecutó "ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales". En el mismo mensaje se detalla que "un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en el primer buque, dos en el segundo y tres en el tercero".
La publicación del Comando Sur incluyó además imágenes de video en las que se observan tres botes separados flotando en el mar antes de ser alcanzados por los ataques.
Respaldo jurídico en el conflicto armado con los cárteles de la droga latinoamericanos
No obstante, la ofensiva ha generado críticas internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a investigar la legalidad de las operaciones, señalando que existen "fuertes indicios" de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, denunció que el incremento militar en la región forma parte de un supuesto "complot" para derrocarlo.
La Administración Trump mantiene que su estrategia busca desmantelar las redes del narcotráfico transnacional y proteger las fronteras estadounidenses, en una campaña que ya ha involucrado un considerable despliegue de efectivos y recursos en el Caribe y el Pacífico, incluyendo la presencia del portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra.