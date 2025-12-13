Nueva guerra entre la Casa blanca y los demócratas por la filtración de fotos de Epstein en las que aparecen Trump, Clinton, Gates, Woody Allen y el príncipe Andrés, entre otras personalidades

Publicado por Israel Duro 13 de diciembre, 2025

La publicación por parte de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de 19 fotografías propiedad de fallecido Jerry Epstein en las que aparecen el presidente Trump y conocidas personalidades ha desatado una nueva batalla entre los miembros del partido Azul y la Casa Blanca.

A pesar de que el propio Donald Trump restó importancia a las nuevas imágenes desveladas, portavoces de la Casa Blanca no tardaron en cargar contra el oportunismo demócrata para tratar de "crear una falsa narrativa" sobre la relación entre el presidente y el malogrado magnate.

Ninguna fotografía da indicios de conducta inapropiada

"Todo el mundo conocía a este hombre, estaba por todas partes en Palm Beach. Hay cientos y cientos de personas que tienen fotos con él. Así que, no es gran cosa (...) No sé nada al respecto", apuntó el presidente al ser cuestionado por las nuevas publicaciones.

El presidente aparece en tres de las 19 imágenes hechas públicas el viernes. En una de ellas, Trump está en medio de un grupo de mujeres con la cara pixelada que portan collares que parecen hawaianos, en una segunda posa sentado junto a una mujer rubia, mientras que en la última aparece hablando con otra fémina con Epstein al fondo. Ninguna de las fotografías da indicios de una conducta inapropiado, y todas las mujeres son mayores de edad.

"Demócratas como Plaskett y Jeffries solicitaron dinero y reuniones a Epstein DESPUÉS de que fuera condenado"

Sin embargo, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca cargó duramente contra los demócratas, acusándolos de "publicar selectivamente fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa".

"Esta es la realidad: demócratas como Stacey Plaskett y Hakeem Jeffries solicitaron dinero y reuniones a Epstein DESPUÉS de que fuera condenado por delitos sexuales. El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido en repetidas ocasiones, y la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas, al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein. Es hora de que los medios de comunicación dejen de repetir los argumentos de los demócratas y empiecen a preguntarles por qué querían seguir relacionándose con Epstein después de que fuera condenado".

Los demócratas aseguran haber recibido 95.000 nuevas imágenes

Antes, los demócratas filtraron las fotografías, asegurando que habían recibido 95.000 imágenes nuevas. En una publicación en X, los miembros del partido azul en el Comité de supervisión apuntaron que "estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo".