La Administración Trump cancela el TPS para ciudadanos de Myanmar

25 de noviembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem le puso fin este lunes al Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 4.000 ciudadanos birmanos que actualmente viven en los Estados Unidos, luego de haber eliminado a Myanmar (antes Birmania) de la lista de naciones protegidas tras consultar con varios de sus socios interagenciales y llegar a la conclusión de que las condiciones en el país del sudeste asiático han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos puedan regresar. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esta decisión entrará oficialmente en vigor el 26 de enero de 2026.

“Birmania ha logrado avances notables en gobernanza y estabilidad, incluyendo el fin de su estado de emergencia, planes para elecciones libres y justas, acuerdos de alto el fuego exitosos y una mejora en la gobernanza local que ha contribuido a una mayor prestación de servicios públicos y a la reconciliación nacional”, dijo Noem en un comunicado emitido por USCIS el lunes. De acuerdo a lo comunicado por la agencia, la secretaria de Seguridad Nacional también determinó que permitir que los ciudadanos birmanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra de los intereses de la nación.

A principios de año había 3.670 ciudadanos de Myanmar viviendo en Estados Unidos con estatus de protección temporal. Sin embargo, ese número ha aumentado a 3.969 en los últimos meses. Si bien el estatus de protección para esos migrantes expirará el 26 de enero, la decisión aún puede ser revocada por los tribunales, de acuerdo a lo informado por varios medios.

Desde 2021, Myanmar ha estado envuelto en una guerra civil, luego de una toma militar del poder que fue respondida con diferentes manifestaciones masivas. Según varias organizaciones de derechos humanos, casi 8.000 civiles han sido asesinados desde entonces.