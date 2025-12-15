Trump vincula la muerte del cineasta Rob Reiner al 'Síndrome de Trastorno por Trump'
"Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizás como nunca antes", escribió el presidente.
El presidente Donald Trump reaccionó a la muerte del cineasta Rob Reiner vinculándola con lo que llamó una “furibunda obsesión” en su contra, refiriéndose al denominado Síndrome de Trastorno por Trump (en inglés, Trump Derangement Syndrome).
El presidente afirmó en Truth Social que, según se informa, Reiner murió junto con su esposa, Michele, "debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO POR TRUMP, a veces denominado TDS".
El mandatario utilizó el término Síndrome de Trastorno por Trump, popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.
Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Ángeles
Williams Perdomo
Concluyó su mensaje exclamando: "¡Que Rob y Michele descansen en paz!".
Los comentarios de Trump se produjeron después de que la policía anunciara que el hijo de Reiner, Nick, había sido detenido e ingresado en una cárcel de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio de sus padres.
Rob Reiner, un crítico de Trump
En 2017, Reiner dijo en una entrevista con Variety que pensaba que Trump era "mentalmente incapaz" de ser presidente y afirmó que era "el ser humano menos cualificado que jamás haya asumido la presidencia de los Estados Unidos".
"No solo no entiende cómo funciona el Gobierno, sino que tampoco tiene interés en averiguarlo", afirmó Reiner.