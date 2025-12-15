Trump vincula la muerte del cineasta Rob Reiner al 'Síndrome de Trastorno por Trump'

Publicado por Carlos Dominguez 15 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump reaccionó a la muerte del cineasta Rob Reiner vinculándola con lo que llamó una “furibunda obsesión” en su contra, refiriéndose al denominado Síndrome de Trastorno por Trump (en inglés, Trump Derangement Syndrome).

El presidente afirmó en Truth Social que, según se informa, Reiner murió junto con su esposa, Michele, "debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO POR TRUMP, a veces denominado TDS".

El mandatario utilizó el término Síndrome de Trastorno por Trump, popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.

"Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizás como nunca antes", escribió el presidente.

Concluyó su mensaje exclamando: "¡Que Rob y Michele descansen en paz!".

Los comentarios de Trump se produjeron después de que la policía anunciara que el hijo de Reiner, Nick, había sido detenido e ingresado en una cárcel de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio de sus padres.