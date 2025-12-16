El gasto navideño alcanzará su nivel más alto en 15 años

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

Más de un tercio de los estadounidenses planea gastar al menos 1.000 dólares en regalos navideños este año, la proporción más alta registrada en al menos 15 años, de acuerdo con la Encuesta Económica All-America de CNBC publicada el domingo.

El sondeo, realizado entre el 4 y el 8 de diciembre a una muestra representativa de 1.000 adultos en todo el país, revela que el 36 % de los encuestados prevé desembolsar 1.000 dólares o más en compras navideñas. La cifra supone un aumento notable frente al 29 % registrado en 2024 y el 32 % de 2022, y contrasta con los niveles de comienzos de la década de 2010, cuando solo uno de cada cuatro estadounidenses planeaba gastar ese monto.

Según los resultados, el gasto promedio previsto para las compras navideñas asciende a 1.016 dólares, prácticamente sin cambios respecto al año pasado, cuando se situó en 1.014 dólares. Entre quienes planean realizar algún gasto en regalos, el promedio se eleva a 1.199 dólares, por encima de los 1.154 dólares registrados en 2024.

La encuesta muestra que los rangos medio y bajo del gasto se han mantenido relativamente estables. Aproximadamente el 22 % de los consultados planea gastar menos de 200 dólares, mientras que el 20 % prevé desembolsar entre 200 y 499 dólares. Otro 19 % estima un gasto de entre 500 y 999 dólares, cifras en línea con los patrones históricos.

Para los analistas de CNBC, los datos apuntan a una ampliación de la prosperidad entre los hogares estadounidenses, con un crecimiento significativo del grupo que tiene la capacidad y la disposición de realizar gastos elevados durante la temporada navideña.

El aumento del gasto de alto nivel coincide con un mayor nivel de participación en los mercados financieros. De acuerdo con la encuesta, el 60 % de los estadounidenses afirma tener dinero invertido en el mercado de valores, incluidas cuentas de jubilación, una proporción cercana a máximos históricos. Este factor sugiere que el efecto riqueza derivado del buen desempeño bursátil estaría impulsando el gasto discrecional en un segmento más amplio de la población.

Planes de consumo vs. percepción general de la economía

No obstante, los planes de consumo contrastan con la percepción general sobre la economía. El 76 % de los encuestados califica la situación económica actual como regular o mala, y el 61 % considera que los ingresos de su hogar están por debajo del costo de vida. Aun así, solo el 41 % planea reducir su gasto navideño respecto al año anterior, mientras que el 42 % espera gastar una cantidad similar y el 16 % prevé aumentar su desembolso.

El estudio también destaca un elevado nivel de confianza en los presupuestos previstos. Apenas el 4 % de los participantes declaró no estar seguro de cuánto gastará en Navidad, uno de los niveles de incertidumbre más bajos en la historia de la encuesta.

En cuanto a la afiliación política, las diferencias son mínimas. Entre los votantes registrados, el 37 % de los demócratas y el 39 % de los republicanos afirmaron que planean gastar 1.000 dólares o más en regalos navideños, una brecha que se encuentra dentro del margen de error del sondeo, según CNBC.