Trump promete apoyar primarias contra republicanos de Indiana que rechazaron la redistribución de distritos

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump reiteró este sábado por la mañana su promesa de respaldar desafíos en las primarias contra aquellos republicanos de Indiana que se opusieron a los esfuerzos de redistribución de distritos, señalando directamente al líder republicano del Senado de dicho estado, Rodric Bray. “Los republicanos del Senado Estatal de Indiana, que votaron en contra de una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, deberían avergonzarse. Encabezados por un completo perdedor llamado Rodric Bray, cada una de estas personas debería enfrentar una primaria, ¡y yo estaré ahí para ayudar! ¡Indiana, que gané por amplio margen, es el único estado de la Unión que hace esto!”, anunció Trump a través de su cuenta de Truth Social.

El mandatario republicano ha venido arremetiendo contra los senadores de Indiana luego de que la cámara alta de dicho estado fallara en avanzar un nuevo mapa favorecido por los republicanos. De hecho, Trump ha llegado incluso a sugerir, luego de que los senadores votaran 19 a 31 en contra de la medida aprobada por la Cámara estatal, con 21 republicanos uniéndose a los demócratas para rechazarla, que Bray ya estaba de salida. Sin embargo, lejos de tratarse de una sorpresa, lo cierto es que el vicegobernador republicano de Indiana, Micah Beckwith (R), les había advertido a los senadores que la administración Trump había amenazado con retener fondos federales al estado si el esfuerzo de redistribución fracasaba.

La decisión por parte de Trump tiene lugar en un momento en el que otros estados a lo largo y ancho del país —incluidos Texas, Ohio, Carolina del Norte y California, entre otros— se encuentran inmersos en sus propias batallas por la redistribución de distritos. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano buscan aumentar sus oportunidades de ganar escaños en las elecciones de medio término de 2026.