Comer presiona a los Clinton para declarar sobre el caso Epstein y amenaza con un "proceso de desacato"

Publicado por Joaquín Núñez 13 de diciembre, 2025

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presionó a Bill y Hillary Clinton para que declaren en la investigación sobre Jeffrey Epstein. El republicano de Kentucky le dio al matrimonio Clinton hasta el 17 de diciembre para responder a la citación, caso contrario, iniciará un "proceso de desacato para que rindan cuentas".

"Han pasado más de cuatro meses desde que Bill y Hillary Clinton fueron citados para prestar declaración en relación con nuestra investigación sobre los horribles delitos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell", expresó Comer en un comunicado.

"Durante todo ese tiempo, el expresidente y la exsecretaria de Estado han retrasado, obstaculizado y, en gran medida, ignorado los esfuerzos del personal del comité por programar su testimonio", añadió.

A su vez, afirmó que, en caso de que los Clinton no declaren la próxima semana o fijen una fecha para inicios de enero, "el Comité de Supervisión iniciará un procedimiento por desacato al Congreso para que rindan cuentas".

La citación a los Clinton fue aprobada en julio por un Subcomité de Supervisión de la Cámara. Además del poderoso matrimonio demócrata, otros de los nombres citados fueron los exdirectores del FBI, James Comey y Robert Mueller; y los exfiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, William Barr, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.

Uno de los que ya declaró fue Barr, quien sirvió como fiscal general entre 1991 y 1993, durante la Administración de George H.W. Bush, como así también durante parte de la primera Administración Trump.

Si bien el testimonio de Barr fue a puertas cerradas, Comer reveló algunos detalles: "Dijo que nunca había visto nada que implicara al presidente Trump en nada de esto, y que creía que, si hubiera habido algo relacionado con el presidente Trump en relación con la lista de Epstein, pensaba que la Administración Biden probablemente lo habría filtrado".

A finales de noviembre, el presidente Trump firmó la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos y registros relacionados con Epstein que no estén clasificados. El proyecto había sido aprobado por amplias mayorías bipartidistas tanto en el Senado como en la Cámara.