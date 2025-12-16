Mbappé gana el pulso legal: el PSG deberá pagarle 60 millones de euros

Publicado por Diane Hernández 16 de diciembre, 2025

Un tribunal laboral de París ordenó este martes al Paris Saint‑Germain (PSG) pagar cerca de 60 millones de euros al futbolista Kylian Mbappé en concepto de salarios y bonificaciones impagas, poniendo fin -al menos en primera instancia- a una prolongada disputa contractual entre el club y su exfigura.

La decisión judicial se produce tras una demanda presentada por Mbappé, actualmente jugador del Real Madrid, quien reclamaba inicialmente unos 263 millones de euros por distintos conceptos derivados de la parte final de su contrato con el club parisino. El PSG, por su parte, había presentado una contrademanda por alrededor de 240 millones de euros, alegando perjuicios económicos y conducta desleal del jugador. Todas las pretensiones del club fueron rechazadas por el tribunal.

Según la resolución, el PSG dejó de abonar a Mbappé tres meses de salario entre abril y junio de 2024, además de una prima ética y una prima de fichaje estipuladas en su contrato. Fuentes judiciales citadas por la BBC señalan que la mayor parte de la suma concedida corresponde a bonificaciones y no a salario base.

En mayo, a solicitud del entorno legal del futbolista, una cantidad de 55 millones de euros había sido congelada de las cuentas del club como medida cautelar mientras se resolvía el litigio, informó la cadena pública británica.

"Estamos satisfechos con esta decisión. Es lo que cabía esperar cuando los salarios no han sido pagados", apuntó la abogada de Mbappé, Frédérique Casserreau, en declaraciones recogidas por la BBC. En un comunicado posterior, el equipo legal del jugador añadió que la sentencia "confirma que los compromisos adquiridos deben cumplirse" y que "incluso en el fútbol profesional, el derecho laboral se aplica a todos".

El PSG se reservó el derecho de apelación

El Paris Saint‑Germain, en tanto, confirmó que acatará la decisión, aunque se reservó el derecho de apelación. En un comunicado oficial referido por la AFP, el club afirmó haber actuado "con buena fe e integridad" durante todo el proceso y deseó "lo mejor al jugador para el resto de su carrera", al tiempo que señaló que ahora se enfoca en el futuro y en el éxito colectivo.

El origen del conflicto se remonta a la decisión de Mbappé de no renovar su contrato y de rechazar una transferencia millonaria al club saudí Al‑Hilal en 2023. El PSG sostuvo que esa negativa frustró una operación valorada en hasta 300 millones de euros y acusó al delantero de haber ocultado durante meses su intención de marcharse como agente libre.

El jugador, en cambio, denunció haber sido apartado del equipo y excluido de la gira de pretemporada y del inicio de la campaña 2023‑2024 como forma de presión. El club argumentó que su posterior reintegración respondió a un acuerdo por el cual Mbappé aceptaba renunciar a parte de sus emolumentos, una versión que los representantes del futbolista calificaron de "fantasía" durante la audiencia celebrada en noviembre.