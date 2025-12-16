La economía estadounidense supera las expectativas al añadir 64.000 empleos en noviembre, según un informe del Gobierno

Publicado por Just The News 16 de diciembre, 2025

La economía estadounidense añadió 64.000 puestos de trabajo en noviembre, una cifra superior a los 50.000 empleos esperados. Pero el desempleo aumentó hasta el 4,6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

La última tasa de desempleo disponible fue la de septiembre, del 4,4%, y los economistas esperaban que fuera del 4,5% para noviembre, según informó Business Insider. La BLS no publicará la tasa de desempleo de octubre porque, debido al cierre del Gobierno, la agencia no pudo realizar su encuesta a hogares entre octubre y mediados de noviembre.

Hubo una disminución de 105.000 puestos de trabajo en octubre, informó BLS, en gran parte debido a una caída en los trabajadores del Gobierno federal que salían formalmente de las nóminas después de los recortes de empleo de principios de este año.

El informe de noviembre fue retrasado por la BLS del 5 al 16 de diciembre para facilitar la recopilación y el procesamiento de los datos. El último informe revisó el crecimiento del empleo de septiembre de 119.000 a 108.000, y agosto tuvo una pérdida mayor que la estimada anteriormente, de una caída de 4.000 a una disminución de 26.000.

"Con estas revisiones, el empleo en agosto y septiembre combinados es 33.000 más bajo de lo informado anteriormente", dijo BLS.

© Just The News