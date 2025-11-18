Abbott designa a la Hermandad Musulmana como una "organización terrorista extranjera” en Texas

Publicado por Joaquín Núñez 18 de noviembre, 2025

Greg Abbott firmó un decreto designando a Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras en Texas. De acuerdo con el gobernador republicano, estos grupos buscan "subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación".

En concreto, su decreto estatal prohíbe que estos grupos adquieran propiedad en el estado, y autoriza al fiscal general del estado a emprender acciones legales contra entidades que él considere afiliadas a estas organizaciones.

"La Hermandad Musulmana y el CAIR han dejado claras desde hace tiempo sus metas: imponer por la fuerza la ley sharia y establecer el 'dominio del mundo' por parte del islam", expresó el gobernador Abbott en un comunicado difundido por su oficina.

"Las acciones emprendidas por la Hermandad Musulmana y el CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables. Hoy he designado a la Hermandad Musulmana y al CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas", añadió.

Aunque actualmente el Departamento de Estado no incluye al CAIR ni a la Hermandad Musulmana dentro de su lista de grupos terroristas, el senador Ted Cruz (R-TX) presentó en junio un proyecto de ley para designar de esa forma a la Hermandad Musulmana. Lo hizo luego del ataque protagonizado por Mohamed Soliman, quien apoyó públicamente al grupo en sus cuentas de redes sociales, en Boulder, Colorado.