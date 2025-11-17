Trump y un ultimátum a Maduro: designará al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional

Publicado por Joaquín Núñez 16 de noviembre, 2025

El Departamento de Estado anunció que designará al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera (FTO). Según un comunicado publicado por la agencia que dirige Marco Rubio, la organización está dirigida por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y es responsable de "actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa".

La designación como FTO se da en el marco de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Entre otras cosas, convierte en un delito federal el apoyo al grupo en cuestión, además de sanciones financieras y restricciones migratorias a sus miembros. A su vez, en este contexto geopolítico, es un fuerte mensaje para el régimen venezolano.

De acuerdo con el citado comunicado, la designación entraría en vigor el próximo 24 de noviembre y busca reafirmar la intención de la Administración Trump de "proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas".

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras FTO designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", publicó Rubio en su cuenta de X.

El anuncio tuvo lugar pocas horas después de que el portaaviones USS Gerald R. Ford llegará al mar del Caribe, como parte de la 'Operación Lanza del Sur'. Se trata de un despliegue militar sin precedentes anunciado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para combatir al narcotráfico en la región. Incluye también casi 12.000 soldados y casi una docena de buques de la Armada.

Ya en julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había designado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista transnacional.