Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga triunfan en unos Grammys marcados por protestas anti-ICE

1 de febrero, 2026

Kendrick Lamar avanzó en los premios Grammys al llevarse cuatro gramófonos en las primeras de cambio de la ceremonia este domingo en Los Ángeles, seguido por Bad Bunny y Lady Gaga, con dos estatuillas cada uno.

Los tres colosos de la música se enfrentan por el premio más codiciado de la noche: el Grammy al Álbum del año, que ninguno de ellos ha podido conquistar hasta ahora.

Lamar inauguró la ceremonia televisada al llevarse el primer trofeo de la misma con su "GNX", que se alzó como el mejor álbum de rap.

"No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí", dijo Lamar al recibir la estatuilla.

El músico de 38 años, que el año pasado dominó la ceremonia con su viral "Not Like Us", llegó al Crypto.com al frente de la ceremonia con nueve nominaciones, en su mayoría por "GNX" y su sencillo "Luther", que cuenta con la participación de SZA.

El astro también ganador del Pulitzer, que llegó este domingo con 22 estatuillas en su haber, conquistó los gramófonos a mejor interpretación rap, mejor canción rap y mejor interpretación de rap melódico.

La 68ª edición de los Premios de la Academia de la Grabación fue una jornada triunfal también para el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia al colocar un trabajo totalmente en español en las tres categorías más importantes de la velada: álbum, grabación y canción del año.

Benito Antonio Martínez Ocasio triunfó en mejor interpretación de música global gracias a "EoO", sencillo de su aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que se alzó además como mejor álbum de música urbana.

En su más abierto pronunciamiento contra la campaña antinmigratoria que impulsa Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó todo su discurso de agradecimiento para ensalzar a la comunidad latina.

"Fuera ICE", soltó apenas se subió al palco refiriéndose a las siglas que identifican a la policía migratoria de Estados Unidos. La audiencia lo ovacionó.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el artista que ha globalizado el reguetón.

A una semana de presentarse en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, uno de los más prestigiosos escenarios musicales con una audiencia de millones de espectadores, Bad Bunny no tenía previsto cantar en la gala.

- Tinte político -

En Canción del año se impuso sorpresivamente "Wildflower", la balada compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, dejando en el camino a "Golden", de la exitosa película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", que se llevó el reconocimiento a la mejor canción escrita para medios visuales.

En sintonía con el clima de la noche, usualmente libre de tintes políticos pero que en esta ocasión no se hizo indiferente a las tensiones por las redadas migratorias que ejecuta el gobierno federal, Eilish, de 24 años, recibió el décimo Grammy de su carrera llamando a la protesta.

"Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando, hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan", dijo la compositora vistiendo un pin con la consigna "Fuera ICE", muy visible en la alfombra roja que antecedió a la gala.

Por su parte, Lady Gaga conquistó los premios a mejor grabación dance/pop por su "Abracadabra" y a mejor álbum de pop vocal con su "Mayhem", que marcó el exitoso regreso a la escena de la camaleónica artista.

Sin sorpresas, Olivia Dean triunfó como mejor artista revelación, una de las categorías más importantes de la noche, y que en el pasado contribuyó a catapultar la carrera de estrellas como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, entre otros.

- Presentaciones electrizantes -

La fiesta más importante de la música ha ofrecido un cartel de primera, con la mayor parte de su gala televisada dedicada a presentaciones.

Rosé y Bruno Mars abrieron con una energizante versión rockera de su viral "APT."

Sabrina Carpenter se subió en seguida a escena para entonar su veraniega "Mainchild", mientras que Justin Bieber ofreció una intimista versión de "Yukon" vistiendo apenas shorts y medias.

Post Malone se unió a Chad Smith, Duff McKagan, Slash y Andrew Watt para rendir un emotivo homenaje al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, fallecido el año pasado.

Lauryn Hill comandó el tradicional segmento In Memoriam con un ensamble que incluyó a John Legend y su compañero en The Fugees, Wycleaf Jean, entre otras figuras.

Con información de AFP