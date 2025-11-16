EEUU destruye otra embarcación de narcotráfico en el Pacífico mientras el USS Gerald Ford llega al Caribe

Publicado por Sabrina Martin 16 de noviembre, 2025

El Ejército de Estados Unidos abatió en aguas internacionales otra embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en una operación que dejó tres narcoterroristas muertos, según informó este domingo el Comando Sur.

Southcom señaló que el objetivo, destruido el sábado, “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”. La acción estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, una unidad antinarcóticos creada en octubre para intensificar los operativos en la región.

Un despliegue militar en expansión

La operación se hizo pública el mismo día en que el USS Gerald R. Ford ingresó al Caribe con más de 4.000 marineros, aviones de combate F/A-18 Super Hornet y misiles Tomahawk de largo alcance. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, destacó que este despliegue refuerza la determinación de Estados Unidos para proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio estadounidense. Holsey dejará su cargo a finales de este año.

Desde principios de septiembre, el Ejército estadounidense ha atacado 21 embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, resultando en al menos 83 fallecidos, calificados como “narcoterroristas”.

Nueva campaña militar contra los “narcoterroristas”

El jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la campaña “Operación Lanza del Sur”, una iniciativa militar y de vigilancia para contrarrestar a los grupos que operan en las rutas del narcotráfico dentro del Comando Sur.

Un día después, Trump afirmó que ya “más o menos ha tomado una decisión” sobre los próximos pasos respecto a Venezuela. Aunque no dio detalles, destacó que se han logrado avances para frenar el flujo de drogas procedente de ese país.