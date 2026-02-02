La mentira más peligrosa sobre Israel es la "ocupación"

1 de febrero, 2026

En el discurso global actual, pocas palabras han hecho más daño a la legitimidad de Israel que "ocupación". Lo que a menudo se presenta como un término jurídico neutro se ha convertido en un arma política que replantea el terrorismo como resistencia y presenta a Israel como un Estado cuya propia existencia requiere justificación.

Esta advertencia procede del juez estadounidense Alan Clemmons, ex representante republicano del estado de Carolina del Sur, quien sostiene que el antisemitismo moderno se sustenta no sólo en el odio, sino en un lenguaje que se repite hasta que se acepta como un hecho.

Hablando esta semana en Jerusalén, Clemmons dijo que el término ha ido mucho más allá de la terminología legal y ahora funciona como una acusación moral.

"Una vez que se califica a Israel de ocupante, la violencia contra sus civiles puede racionalizarse como justificada", afirmó.

Clemmons pronunció el discurso de clausura en una sesión parlamentaria internacional sobre antisemitismo celebrada el lunes en la Knesset, antes de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo que se celebrará en Jerusalén en 2026. Pero su mensaje no era ceremonial, sino estratégico. La batalla moderna contra el antisemitismo, dijo, se libra en las aulas, los tribunales y la cultura tanto como en cualquier campo de batalla militar.

En una entrevista con JNS después de la sesión, Clemmons dijo que el caso legal está claro, pero Israel no ha podido contrarrestar la narrativa con la suficiente agresividad.

"Está claro que Israel tiene el título simple de la tierra de Israel y no es un ocupante de Judea o Samaria en virtud del derecho internacional, sin embargo, Israel permite que se le marque como tal", dijo. "Esto sienta las bases para llamar ladrón a Israel. El gobierno debe hacer un mejor trabajo para contrarrestar este tipo de mensajes y comprometerse fuertemente en la educación a través de los medios sociales."

Clemmons, juez del Tribunal de Circuito de Carolina del Sur y fundador de American Patriots for Israel, lleva décadas oponiéndose a los discursos que, en su opinión, distorsionan la legitimidad de Israel.

Antes de llegar a la judicatura, fue autor de la Resolución Stand with Israel de Carolina del Sur de 2011, que afirmaba que Israel no es un ocupante de su patria ancestral. La resolución contribuyó a allanar el camino para una temprana legislación estatal contra el BDS y una adopción más amplia de las definiciones internacionales de antisemitismo en todo Estados Unidos.

Clemmons es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y anteriormente fue misionero, además de colaborar estrechamente con organizaciones judías y proisraelíes a lo largo de su carrera. Ha visitado Israel más de 20 veces. Esas visitas, dijo, le convencieron de que el campo de batalla central hoy no es militar, sino educativo y legal.

"La guerra hoy es educativa y legal,", dijo. "Si pierdes ahí, todo lo demás viene después".

Ese tema resonó a lo largo de la sesión parlamentaria, organizada por el ministro de Asuntos de la Diáspora Amichai Chikli y el presidente de la Knesset, Amir Ohana, que reunió a legisladores de Europa, Norteamérica y Sudamérica para debatir cómo se propaga el antisemitismo en la sociedad moderna.

