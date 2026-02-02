NBA: los Lakers se vienen abajo en la que podría ser la última aparición de LeBron en el MSG

Publicado por Carlos Dominguez 2 de febrero, 2026

En una velada con sabor agridulce en Nueva York, LeBron James no logró impedir este domingo la caída de Los Angeles Lakers por 112-100 frente a los Knicks, en lo que podría haber sido su última aparición en el mítico Madison Square Garden (MSG).

Estas fueron las escenas más destacadas de una jornada que incluyó diez duelos en la NBA.

La buena racha continúa

Antes de pisar el parqué de la conocida “Meca del baloncesto”, LeBron se enteró de que su histórica cadena de participaciones seguidas en el All-Star permanecía intacta.

Con 41 años, el veterano King James fue elegido este domingo como uno de los suplentes del Oeste para el evento del 15 de febrero en Los Ángeles, lo que elevará a 22 su marca de convocatorias consecutivas.

"Veintidós seguidas... No está mal. Bendecido, honrado, de verdad", dijo LeBron a periodistas mientras se alistaba en el vestuario del Madison.

La satisfacción no fue total para el Rey, cuya presencia en Nueva York generó más expectación de lo habitual debido al hermetismo sobre su futuro una vez concluya la temporada.

Los inestables Lakers cerraron la jornada con una derrota que los empuja al séptimo puesto del Oeste, quedando fuera del acceso directo a los playoffs.

James aportó 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, y fue prácticamente el único de su equipo que respondió cuando los Knicks tomaron ventaja en el marcador durante la segunda mitad.

Luka Doncic se quedó a las puertas del triple doble al sumar 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en el primer aniversario de su polémico traspaso por los Dallas Mavericks.

Por su parte, los Knicks, ahora instalados en la segunda posición del Este, continúan mostrando firmeza y ya acumulan seis victorias seguidas.

Jalen Brunson (12 puntos y 13 asistencias) y Karl-Anthony Towns (11 puntos y 13 rebotes), los dos All-Star de los Knicks, dejaron esta vez los mandos del ataque a OG Anunoby y Landry Shamet, que sumaron 25 y 23 puntos.

"Hemos estado jugando juntos, encontrando maneras de ganar. Lo más importante es respaldarnos mutuamente", afirmó Brunson, que recientemente lideró la reunión de jugadores que recompuso el rumbo. "No fui solo yo, fuimos todos, pero estamos respondiendo bien. Tenemos que seguir haciéndolo. No podemos conformarnos", subrayó el capitán neoyorquino.

El triunfo más contundente de Detroit

Jefes del Este, los Detroit Pistons aplastaron a los Brooklyn Nets por 130-77 en una noche con mucho que celebrar ante su público.

La diferencia de 53 puntos es la mayor de la historia para la emblemática franquicia de la Motown, que esta temporada ha recuperado el protagonismo perdido.

Campeones en 1989, 1990 y 2004, los Pistons mandan otra vez en el Este con una amplia ventaja de 5,5 victorias sobre Knicks y Boston Celtics además de actuaciones intimidantes como la del domingo.

Su victoria más abultada hasta ahora era ante los propios Celtics por 52 puntos en 2003.

Para los Nets, que dirige el español Jordi Fernández, la paliza del domingo ni siquiera es la peor de este año, después de ser masacrados por 54 puntos por sus vecinos Knicks el 21 de enero.

Cade Cunningham, piedra angular de los nuevos Pistons, guió el ataque local con 18 puntos y 12 asistencias. Además del base, que ya tenía reservado un puesto de titular en el Juego de las Estrellas, Detroit celebró la elección el domingo como suplente del joven pívot Jalen Duren, que aportó 21 puntos y 10 rebotes.

Los Wizards se imponen en el duelo entre colistas

En Washington, los Wizards vencieron 116-112 a los Sacramento Kings en un duelo entre los últimos clasificados de cada conferencia. La victoria permitió a la franquicia capitalina salir del pozo del Este, que ahora ocupan los Indiana Pacers.

El novato Will Riley, con 18 puntos desde el banco, fue el máximo anotador de unos Wizards que no dejaron a ningún titular más de 23 minutos en pista.

Por los Kings, últimos del Oeste después de nueve derrotas seguidas, los veteranos Zach LaVine y DeMar DeRozan anotaron 35 y 32 puntos, respectivamente.