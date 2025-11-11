Punto por punto: esto es lo que incluye el acuerdo del Senado que pondría fin al cierre del Gobierno más largo de la historia

Publicado por Joaquín Núñez 10 de noviembre, 2025

Luego de tres semanas de estancamiento y acusaciones cruzadas, un grupo de demócratas aceptó una propuesta para terminar con el cierre del Gobierno. El plan de John Thune (R-SD), líder de la mayoría republicana en el Senado, no fue diferente a la que ya había presentado anteriormente. Sin embargo, ya con el proceso electoral terminado y con los demócratas ganando en Virginia y Nueva Jersey y otras carreras, ocho senadores azules decidieron unirse a los republicanos.

Debido a la regla del filibusterismo del Senado, para reabrir el Gobierno se necesitan 60 votos. Actualmente, la mayoría republicana de 53 senadores no alcanza por sí sola para hacerlo. Por lo tanto, los republicanos de la Cámara Alta necesitan al menos siete demócratas a bordo y hasta el momento solo pudieron conseguir dos.

En este contexto, y tras negarse a votar a favor en las últimas semanas, un grupo de ocho demócratas llegó a un acuerdo para terminar con el cierre. Descontando al republicano Rand Paul (R-KY), quien votó en contra, los republicanos restantes y los citados demócratas suman 60.

Los senadores que cruzaron el pasillo son los siguientes: John Fetterman (D-PA), Maggie Hassan (D-NH), Tim Kaine (D-VA), Dick Durbin (D-IL), Catherine Cortez Masto (D-NV), Angus King (I-ME), Jacky Rosen (D-NV) y Jeanne Shaheen (D-NH).

Llamó la atención el voto en contra de los senadores de Georgia, Raphael Warnock y Jon Ossoff, pero especialmente de este último, quien buscará la reelección en 2026. Otros llamativos votos por la negativa fueron los de Chris Coons de Delaware y Patty Murray de Washington, en particular porque Murray fue parte activa del acuerdo.

Como explicó el senador Ted Cruz (R-TX) en su podcast, 'Verdict', tras la votación del domingo el Gobierno está "en proceso de reabrirse", dado que todavía habrá que esperar unos días hasta la votación final.

Los pilares del acuerdo para terminar con el cierre del Gobierno

En cuanto al contenido del acuerdo, tiene cuatro pilares fundamentales:

Financiación extendida hasta de enero de 2026: el principal punto del acuerdo es una CR que extiende la financiación del Gobierno hasta el próximo 30 de enero. Un aspecto importante es que es después de la Navidad y Año Nuevo, una de las exigencias republicanas. Esto le da tiempo al Congreso para debatir y aprobar los proyectos de ley de gastos para todo el año.

Una promesa de votación sobre los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare): este era el pedido fundamental de los demócratas, aunque no todos quedaron conformes. Como parte del acuerdo, los republicanos se comprometieron a someter a votación los subsidios de Obamacare que vencen a fin de año. Muchos demócratas progresistas mostraron su descontento con este punto, dado que no extiende los subsidios de forma automática. En cambio, los republicanos solo se comprometieron a someterlos a votación, con la alta posibilidad de que el proyecto no consiga los votos necesarios para avanzar. "Esto es indefendible. Y tienen razón en estar enojados por esto. Yo también estoy enojado", expresó al respecto el senador Chris Murphy de Connecticut.

Tres proyectos de ley de asignaciones (minibus): cada año, el Congreso tiene que aprobar doce leyes de asignaciones presupuestarias (appropriations bills, en inglés), una por cada área principal del Gobierno federal, por ejemplo defensa, educación, transporte o agricultura. Estas leyes autorizan y asignan dinero a las agencias federales para funcionar durante el nuevo año fiscal, que empieza el primero de octubre. Si esas leyes no se aprueban a tiempo, el Gobierno se queda sin fondos legales para gastar y parte de la administración pública debe cerrar, como ocurre actualmente. En este contexto, y en vez de aprobar esos doce paquetes uno por uno, los legisladores optan por combinar todos o varios de ellos en un solo proyecto de ley. Este 'megapaquete' se denomina 'ómnibus'. En cambio, este acuerdo incluye la aprobación de un 'minibús', el cual incluye solo dos o tres de estas asignaciones. Este 'minibús' incluye financiación para la construcción militar y el Departamento de Asuntos de Veteranos; el Departamento de Agricultura y la FDA (incluye los fondos para el programa SNAP); y las operaciones del poder legislativo.