Trump sopesa suavizar las 'barreras de seguridad' nuclear en el acuerdo civil saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado al Congreso que está persiguiendo un pacto nuclear civil con Arabia Saudí que parece suavizar algunas condiciones destinadas a garantizar que el reino no desarrolle armas nucleares, según un informe de Reuters que cita un borrador del documento.

Versiones anteriores de la propuesta incluían, al parecer, estrictas "barreras de seguridad" que prohibían a Arabia Saudí enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear, actividades que pueden utilizarse para producir armas nucleares. Según Reuters, algunas de esas restricciones podrían ahora eliminarse o modificarse.

Las discusiones sobre el acuerdo se producen tras una reciente reunión entre el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el senador republicano Lindsey Graham. Lindsey Graham (R-S.C.), quien describió el encuentro como "amistoso, extenso y consecuente".

Graham afirmó que el príncipe heredero sigue comprometido con su agenda de reformas económicas, la Visión 2030, lanzada por el Gobierno saudí en 2016 para modernizar la economía saudí y ampliar la cooperación regional.

"Estados Unidos y Arabia Saudí se acercarán militar y económicamente", declaró Graham. Añadió que el príncipe heredero cree que "es imperativo que haya una solución digna para el pueblo palestino."

"Arabia Saudí es la clave del rompecabezas para lo que espero que ocurra en la región y en el mundo", añadió.

