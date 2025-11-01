Trump culpa al cierre del gobierno de los demócratas por el retraso en el pago de los cupones de alimentos, pero ordena buscar una vía legal para financiarlos
La medida responde a decisiones de jueces federales en Massachusetts y Rhode Island, que rechazaron el argumento del Departamento de Agricultura (USDA) de no poder usar un fondo de contingencia.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que ha dado instrucciones a los abogados de su Administración para que pregunten a los tribunales “cómo podemos financiar legalmente el SNAP lo antes posible”, tras fallos judiciales que obligan al gobierno a usar fondos de emergencia para cubrir parte de los beneficios de noviembre.
¿Qué es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y cómo funciona?
Diane Hernández
En esa línea, en una publicación en Truth Social, Trump explicó: “Nuestros abogados del gobierno no creen que tengamos la facultad legal para pagar el SNAP con ciertos fondos que tenemos disponibles”.
Y añadió: “NO quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y REABRIR EL GOBIERNO. Por lo tanto, he instruido a nuestros abogados para que soliciten a la Corte que aclare cómo podemos financiar legalmente el SNAP lo antes posible”.
La medida responde a decisiones de jueces federales en Massachusetts y Rhode Island, que rechazaron el argumento del Departamento de Agricultura (USDA) de no poder usar un fondo de contingencia para ayudar con las prestaciones, previstas para comenzar a distribuirse mañana, en medio de un cierre gubernamental que ya dura un mes.
En esa línea, el republicano sostuvo: “Aunque recibamos instrucciones inmediatas, lamentablemente se retrasarán mientras los estados distribuyen los fondos”, advirtió Trump. “Si el tribunal nos da la orientación legal adecuada, será un honor para mí proporcionar los fondos, tal como lo hice con los salarios de las fuerzas armadas y policiales”.
Impacto social y económico del SNAP
Según datos del USDA, cada dólar invertido en SNAP genera hasta 1.50 dólares en actividad económica, lo que lo convierte en un programa esencial no solo para la salud pública, sino también para la estabilidad financiera de muchas regiones.