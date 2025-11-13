El Congreso aprueba el proyecto de ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de noviembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un amplio paquete de gasto destinado a reabrir el Gobierno, poniéndole fin de esta forma al cierre más prolongado en la historia de los Estados Unidos, el cual ha provocado numerosas turbulencias económicas en el país y una cruenta batalla interna en el Partido Demócrata sobre la mejor manera de enfrentarse al presidente Donald Trump.

La votación en la Cámara Baja fue de 222 a 209, siguiendo de manera casi estricta las líneas partidistas, con solo dos republicanos oponiéndose a la medida como protesta por el gasto deficitario y seis demócratas tomando la decisión de apoyarla tras citar la importancia de reanudar lo antes posible el flujo de fondos federales. Los conservadores que se opusieron fueron Thomas Massie de Kentucky y Greg Steube de Florida. Este último había anunciado previamente, durante una conversación con periodistas, que votaría en contra del proyecto.

Si bien varios demócratas votaron con los republicanos, lo cierto es que la mayoría de sus representantes se opusieron al proyecto, incluidos sus líderes más veteranos. Uno de estos fue el líder de la minoría Hakeem Jeffries, quien les comentó a los periodistas varias horas antes de la votación que los demócratas se sentían frustrados ante la forma en que el proyecto no estaba abordando las subvenciones sanitarias de la era de la pandemia del COVID-19 bajo el Obamacare, también conocido como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). “Los demócratas de la Cámara estamos aquí, en los escalones del Capitolio, para reiterar nuestra firme oposición a este proyecto de gasto porque no aborda la crisis sanitaria republicana ni extiende el crédito fiscal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible”, declaró Jeffries.

La votación de este miércoles tuvo lugar dos días después de que el Senado aprobara un nuevo proyecto de ley, tras alcanzar la mayoría republicana de esa cámara un acuerdo con ocho demócratas para poner fin al estancamiento que provocó el cierre del Gobierno el pasado 1 de octubre. Previamente, catorce votaciones en el Senado fracasaron en aprobar un proyecto impulsado por los republicanos en la cámara baja que habría financiado al Gobierno hasta mediados de noviembre.

Según el acuerdo alcanzado en el Senado, los republicanos aceptaron permitir a los demócratas una votación en diciembre sobre un proyecto de ley de su elección para extender esas subvenciones mejoradas, las cuales están programadas para expirar a finales de ese mes.

En respuesta a la aprobación del paquete por parte de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca anunció que Trump firmará el proyecto.

Noticia en desarrollo.