Tres exingenieros enfrentan cargos federales por robar información confidencial de Google y enviarla a Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de febrero, 2026

Un gran jurado federal acusó este jueves a tres exingenieros por presuntamente sustraer información propietaria tanto de Google como de otras empresas tecnológicas y transmitirla a Irán. Las acusadas fueron las hermanas Samaneh Ghandali y Soroor Ghandali, junto con Mohammadjavad Khosravi, quienes, según la oficina del fiscal federal, fueron imputadas en el Distrito Norte de California. Los fiscales alegan que, mientras trabajaban en Google, las hermanas Ghandali transfirieron cientos de documentos internos a una plataforma de comunicación externa. Entre los documentos se encontraban materiales sensibles relacionados con la seguridad de procesadores y la criptografía.

Las autoridades indicaron en un comunicado de prensa que, posteriormente, los archivos fueron copiados tanto a sus dispositivos personales como al equipo de trabajo de Khosravi en otra empresa y al dispositivo laboral de Soroor Ghandali en un empleador distinto donde ambas hermanas trabajaron más adelante. Documentos judiciales detallaron que, en agosto de 2023, luego de que Google detectara actividad sospechosa y limitara el acceso de Samaneh Ghandali a los sistemas, ella firmó una declaración jurada en la que afirmaba no haber compartido información confidencial fuera de la compañía.

Viaje a Irán en diciembre de 2023

Los investigadores sostienen que, tras ese hecho, Samaneh Ghandali y Khosravi comenzaron a buscar diferentes formas de eliminar comunicaciones y registros digitales e incluso fotografiaron pantallas de computadoras que mostraban datos propietarios de Google y del empleador de Khosravi. De acuerdo con lo informado por los fiscales, ambos viajaron luego a Irán en diciembre de 2023, donde accedieron a las imágenes fotografiadas y a información confidencial adicional vinculada al lugar de trabajo de Khosravi.

“Las presuntas acciones descritas en esta acusación formal reflejan una traición calculada a la confianza por parte de individuos acusados de robar secretos comerciales de las mismas empresas tecnológicas que los empleaban. Según las acusaciones, el método mediante el cual los acusados transfirieron los datos confidenciales implicó pasos deliberados para evadir la detección y ocultar sus identidades. Proteger la innovación de Silicon Valley y defender las tecnologías revolucionarias que impulsan nuestra economía y seguridad nacional es una prioridad principal para el FBI”, declaró el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, en un comunicado.