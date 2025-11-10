Trump exige a los controladores aéreos que regresen a "ya" a su puesto de trabajo

Publicado por Alejandro Baños 10 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump exigió a todos los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo -debido al bloqueo del gobierno llevado a cabo por los congresistas del Partido Demócrata- que regresen al mismo inmediatamente.

De no hacerlo, podrían ser multados.

"¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Cualquiera que no lo haga será sancionado con una importante deducción salarial", escribió Trump en Truth Social, añadiendo que, con su decisión, "no ayudaron" a solventar el problema.

"No dieron un paso al frente para ayudar a los Estados Unidos contra el falso ataque demócrata, que solo tenía como objetivo dañar a nuestro país. Tendrán una marca negativa, al menos en mi mente, en su historial. Si quieren dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente sustituidos por verdaderos patriotas", afirmó el presidente.

Además, Trump informó de que recompensará a aquellos controladores aéreos que no se sumaron a sus compañeros y continuaron desempeñando sus funciones.

"A aquellos controladores aéreos que fueron grandes patriotas y no se tomaron ningún tiempo libre por el 'engaño del cierre demócrata', les recomendaré una bonificación de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país", concluyó Trump.