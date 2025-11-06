Un juez federal ordena a la Administración Trump proporcionar los pagos completos del programa SNAP

Publicado por Agustina Blanco 6 de noviembre, 2025

Un juez federal dictaminó el jueves que el gobierno debe efectuar los pagos íntegros del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para noviembre, ignorando el cierre gubernamental en curso.

La orden busca garantizar que unos 42 millones de estadounidenses no queden sin estos beneficios esenciales.

El juez de distrito John McConnell, nombrado por el expresidente Barack Obama, rechazó el plan de la Administración de emitir solo pagos parciales utilizando un fondo de contingencia de 5 mil millones de dólares, insuficiente para cubrir los más de 9 mil millones estimados para este mes. "Este es un problema que podría y debería haberse evitado", afirmó McConnell durante la audiencia.

La decisión surge de una demanda impulsada por una coalición de ciudades y organizaciones privadas, una de las dos acciones legales contra la suspensión de pagos. La semana pasada, McConnell había ordenado al menos agotar el fondo de contingencia o buscar recursos adicionales para evitar daños irreparables.

Sin embargo, la Administración optó por pagos parciales, advirtiendo posibles retrasos de semanas en algunos estados, pero intentando buscar una solución lo más pronto posible.

"Si esa situación persistía, la Administración estaba obligada, según la orden de este tribunal, a realizar de inmediato el pago completo de los beneficios SNAP de noviembre, considerando el daño irreparable que se produciría", escribió McConnell en su fallo. La nueva directiva exige transferir los fondos completos a los estados antes del viernes, permitiendo su distribución a los hogares.

Por su parte, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) defendieron la posición del gobierno, argumentando que su interpretación de la orden era "razonable" y que usar fondos extras pondría en riesgo programas de nutrición infantil para 28 millones de niños. "El gobierno interpretó la orden de manera razonable", sostuvo el letrado Tyler Becker en la corte, según reseña The Hill.

Sin embargo, el magistrado desestimó el argumento: "Contrariamente a lo que argumentan los acusados, 28 millones de niños no corren el riesgo de pasar hambre si se produce esta transferencia", replicó el juez.