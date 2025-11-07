La Administración Trump califica como “una burla a la separación de poderes” y apela la orden judicial que exige pagar la totalidad del programa SNAP

Publicado por Agustina Blanco 7 de noviembre, 2025

En medio del prolongado cierre del gobierno federal, la Administración Trump intensifica su batalla judicial contra una orden que obliga al pago completo de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para noviembre.

El viernes, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, pidiendo que se bloquee de inmediato la directiva de un juez de distrito inferior.

La medida llega un día después de que el juez federal John McConnell, nominado por el expresidente Barack Obama, dictaminara que el plan de la Administración para distribuir parcialmente los recursos durante el cierre no era suficiente.

En esa línea, McConnell ordenó que el gobierno recurra a fondos de emergencia para cubrir los pagos completos, estimados en más de 9 mil millones de dólares, que benefician a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país. Estos fondos se distribuyen a través de los estados, y el plazo para los pagos vence este mismo viernes.

La Administración Trump apela el fallo anterior



En su moción, el DOJ califica la orden de McConnell como "sin precedentes" y una "burla a la separación de poderes". Argumentan, además, que el cierre del gobierno, causado por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, implica que el programa SNAP “está sujeto a las asignaciones disponibles”, hasta que se resuelva la disputa legislativa.

“Sin duda, se trata de una crisis, pero es una crisis ocasionada por un fallo del Congreso, y eso solo puede resolverse mediante la acción del Congreso”, escribió el departamento en el documento, según reseña The Hill.

La Administración, en cambio, propuso agotar un fondo de emergencia de alrededor de 5 mil millones de dólares.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respondió rápidamente a la solicitud de emergencia, ordenando a las ciudades y organizaciones privadas demandantes —que incluyen entidades como la ciudad de Providence, Rhode Island, y grupos de defensa de derechos alimentarios— que presenten sus respuestas por escrito antes del mediodía del viernes (hora del este).

Por su parte, la Administración Republicana solicitó un fallo para la tarde de ese mismo día, con el fin de evitar el vencimiento del plazo impuesto por McConnell.

Hasta el momento, no se ha emitido una decisión final por parte del tribunal de apelaciones.

Si la orden de McConnell se mantiene, los estados recibirán los fondos completos a tiempo; de lo contrario, los beneficiarios de SNAP podrían enfrentar reducciones o demoras en sus pagos mensuales.