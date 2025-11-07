Entre el espanto y la aceptación: Wall Street analiza cómo convivir con el alcalde Mamdani

Publicado por Joaquín Núñez 7 de noviembre, 2025

Zohran Mamdani asumirá como alcalde de la Ciudad de Nueva York el próximo primero de enero de 2026. El asambleísta de 34 años se convertirá en el alcalde más joven en asumir desde hace más de un siglo, como así también en el primero en llevar barba desde 1913. Una de las interrogantes más fuertes sobre su gestión es cómo se llevarán sus políticas socialistas con los empresarios de Wall Street.

Según un artículo de Politico, para el que entrevistaron a varios miembros de la comunidad empresarial, las emociones van desde el espanto hasta la curiosidad.

Lo cierto es que la plataforma política de Mamdani no parece ser la más amigable para con las empresas. Por ejemplo, propuso Crear una red de supermercados estatales, establecer una fuerza de seguridad pública alternativa a la NYPD, congelar los precios de los alquileres, subir el impuesto corporativo del 7,25% al 11,5% y transformar 50 escuelas en centros de resiliencia climática.

Además, planea ofrecer una importante cantidad de servicios de forma gratuita, como el transporte y el cuidado de niños menores a cinco años. Por supuesto, para implementar este ambicioso plan deberá bajar el gasto o aumentar los impuestos. Casi con seguridad, Mamdani parece más propenso a la segunda opción.

En este contexto, un grupo de empresarios habló con Poltico sobre sus expectativas a la hora de lidiar con el alcalde Mamdani.

"Nos estamos acercando a la aceptación"

Aunque la carrera por ver qué estado se quedan con los empresarios desencantados de NYC, los primeros en lanzar anuncios fueron Tennessee y Nuevo Hampshire, algunos parecen querer darle a Mamdani el beneficio de la duda. Por lo menos al principio.

Ya en sus primeras entrevistas después de la elección, el demócrata socialista pareció mostrar algo de pragmatismo ideológico. “Para siquiera tener una conversación, necesitamos poder cumplir con los neoyorquinos, y eso significa reunirnos con los neoyorquinos, incluso con aquellos con quienes tenemos desacuerdos. Así que espero tener ese tipo de reuniones, ya sea con Jamie Dimon o con otros líderes empresariales”, expresó.

Scott Rechler, un importante promotor inmobiliario que donó más de 200.000 dólares para apoyar la campaña de Cuomo, aseguró estar "listo para trabajar" con el próximo alcalde. En la misma línea está Steven Roth, director ejecutivo de Vornado Realty Trust, quien también invirtió mucho dinero para intentar detener al asambleísta. “Soy optimista y creo que todo saldrá bien”, le dijo a Politico.

Bill Ackman, aliado del presidente Donald Trump y magnate de los fondos de cobertura, felicitó al demócrata luego de su victoria frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. “Mamdani ganó una elección decisiva. Será nuestro alcalde durante los próximos cuatro años. Si puedo ayudar a Nueva York, solo díganme qué puedo hacer”, señaló.

A ellos se sumó Kathy Wylde, presidenta de la Partnership for New York City, quien asoció el presente con las famosas siete etapas del duelo. En cuanto a cuál están transitando ahora, le dijo al citado medio que "nos estamos acercando a la aceptación”.

Del otro lado está John Catsimatidis, magnate petrolero, quien fue más vocal sobre su desencanto con el triunfo de Mamdani. "Hablé con él una vez. Es un muchacho, nunca ha dirigido nada. Si viniera con una solicitud de empleo, no lo contrataría para dirigir un supermercado", manifestó.

¿Puede Kathy Hochul tranquilizar al empresariado de Nueva York?

A pesar de que Mamdani haya prometido enérgicamente subir el impuesto corporativo, lo cierto es que no puede hacerlo por sí solo. La autoridad para subir impuestos reside en Legislatura del Estado de Nueva York, con sede en Albany.

Si bien el alcalde tiene cierta cintura para aumentar ciertas tasas o impuestos menores, si quiere aumentar los tipos impositivos a las empresas, Mamdani debería enviar un proyecto de ley y convencer a los demócratas de la Legislatura.

Sobre esto habló Kathy Wylde, esperanzada en que Kathy Hochul frene los impulsos socialistas del alcalde: “La gobernadora ha hecho un gran trabajo tranquilizando a la comunidad empresarial desde las primarias, asegurándoles que no permitirá nada descabellado en materia de impuestos y que comprende plenamente que Nueva York debe seguir siendo competitiva”.