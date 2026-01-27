Trump destaca una “muy buena” conversación telefónica con el alcalde de Minneapolis Jacob Frey

Publicado por Sabrina Martin 26 de enero, 2026

El presidente Donald Trump tomó acción directa para enfrentar la crisis que sacude a Minneapolis, manteniendo una llamada telefónica que calificó como “muy buena” con el alcalde Jacob Frey. El contacto se produjo mientras la ciudad lidia con disturbios, protestas y una creciente tensión tras la muerte de Alex Jeffrey Pretti durante un operativo federal.

Trump informó del diálogo a través de Truth Social, donde destacó que se están logrando avances y confirmó que el zar fronterizo Tom Homan continuará las conversaciones con las autoridades locales. La intervención presidencial marca un intento claro de la Casa Blanca por contener la situación.

Liderazgo federal ante el fracaso local

La Administración Trump decidió reforzar su conducción de la crisis enviando a Tom Homan para asumir un rol central en la respuesta federal, tras los disturbios registrados el sábado, cuando estallaron enfrentamientos entre agentes federales y alborotadores en respuesta a la muerte de Pretti.

Frey reconoce diálogo, pero insiste en retirar agentes

Tras la llamada, el alcalde Frey confirmó públicamente la conversación con Trump y aseguró que el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar. Frey afirmó que algunos agentes federales comenzarán a retirarse de la zona a partir del martes aunque insistió en que busca la salida total de las fuerzas federales. El alcalde también anunció que se reunirá con Homan para discutir los próximos pasos.