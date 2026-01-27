Trump amenaza con dejar de ayudar a Irak si el ex primer ministro Nouri al-Maliki vuelve al poder

Publicado por Joaquín Núñez 27 de enero, 2026

Donald Trump aseguró que Estados Unidos dejará de ayudar a Irak si Nouri al-Maliki, primer ministro entre 2006 y 2014, vuelve al poder. El presidente realizó los comentarios en su cuenta de Truth Social, mientras el Parlamento iraquí se encuentra en medio del proceso para elegir al próximo mandatario.

El país de Medio Oriente celebró elecciones parlamentarias el pasado 11 de noviembre de 2025, donde los votantes eligieron a los 329 miembros del Consejo de Representantes, el Parlamento local. Los legisladores son los encargados de elegir al próximo primer ministro. A principios de enero, se conoció la renuncia del primer ministro interino, Mohammed Shia al-Sudani, cuyo bloque obtuvo la mayor cantidad de escaños en las elecciones parlamentarias de noviembre.

Recientemente, el bloque político dominante de Irak, Coordination Framework, anunció que había nominado a Nouri al-Maliki como su candidato a primer ministro. Esto desató el reproche y la amenaza pública de Trump.

"He oído que el gran país de Irak podría tomar una decisión muy desacertada al volver a nombrar a Nouri al-Maliki como primer ministro. La última vez que Maliki estuvo en el poder, el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", escribió el presidente.

"Debido a sus políticas e ideologías descabelladas, si resulta elegido, Estados Unidos dejará de ayudar a Irak y, si no estamos allí para ayudar, Irak no tendrá NINGUNA posibilidad de alcanzar el éxito, la prosperidad o la libertad. ¡HAGAMOS QUE IRAK VUELVA A SER GRANDE!", añadió.

En cuanto a Al-Maliki, es el único primer ministro iraquí que ha cumplido un segundo mandato desde que una invasión liderada por Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein en 2003. Aunque inicialmente se mostró como un aliado de Washington DC, cooperando en materia de seguridad.

Sin embargo, tras su reelección en 2010, se apoyó principalmente en Irán y tomó un giro más autoritario. Concentró poder, debilitó al resto de los poderes y persiguió a la oposición. En 2014, fue forzado a abandonar el poder en 2014 tras una combinación letal de derrumbe militar, presión internacional y ruptura política interna debido al avance de ISIS.