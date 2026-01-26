Trump llama a los demócratas a cooperar con la aplicación de las leyes migratorias: "Estamos a la espera de que hagan lo correcto y trabajen con nosotros"

Publicado por Sabrina Martin 25 de enero, 2026

El presidente Donald Trump lanzó este fin de semana un llamado público directo a gobernadores y alcaldes demócratas para que cooperen formalmente con su Administración en la aplicación de las leyes migratorias federales. El mensaje, publicado en su red Truth Social, apuntó de manera específica al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aunque extendió el reclamo a todos los líderes demócratas a nivel estatal y local en Estados Unidos.

Trump sostuvo que la falta de cooperación de estas autoridades con el gobierno federal ha contribuido, según sus palabras, a un clima de división, caos y violencia. Frente a ese escenario, afirmó que la única vía para proteger a los ciudadanos estadounidenses es el cumplimiento estricto de la ley migratoria vigente y una coordinación directa entre los distintos niveles de gobierno.

Exigencias concretas a autoridades estatales y locales



En su publicación, el presidente detalló una serie de acciones que deberían ser adoptadas de inmediato por los gobiernos estatales y municipales. Entre ellas, reclamó que se entregue a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que se encuentren actualmente encarcelados en prisiones y cárceles estatales, así como a aquellos que tengan órdenes de arresto activas o un historial delictivo conocido, con el objetivo de proceder a su deportación inmediata.

Trump también pidió que las fuerzas del orden estatales y locales acuerden transferir a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local. Asimismo, sostuvo que las policías municipales deben asistir a las agencias federales en la localización, detención y custodia de inmigrantes ilegales buscados por delitos.