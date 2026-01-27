El senador John Fetterman se distancia de los demócratas y descarta provocar un cierre del Gobierno por financiamiento del DHS

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de enero, 2026

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, afirmó este lunes no estar dispuesto a provocar un nuevo cierre del gobierno junto a la bancada de su partido en el Senado por disputas de financiamiento relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De igual forma, Fetterman condenó la ofensiva migratoria federal en Minnesota, la cual ha resultado en la muerte de dos personas a lo largo de las últimas semanas, en lo que se ha convertido en un auténtico problema para la Administración del presidente Donald Trump.

En un comunicado emitido, el senador pidió el fin de la operación federal mientras lamentó la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos residentes de Minneapolis de 37 años, quienes fueron abatidos por agentes federales de inmigración. Los dos eran ciudadanos estadounidenses y habían participado en manifestaciones contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad. “La señora Good y el señor Pretti deberían seguir con vida. Mi familia acompaña en el duelo a las suyas. La operación en Minneapolis debe detenerse y terminar de inmediato. Se ha convertido en un escenario urbano ingobernable y peligroso para civiles y fuerzas del orden, incompatible con el espíritu estadounidense”, dijo Fetterman en su declaración.

Financiamiento del DHS

Tras la muerte de Pretti, los demócratas anunciaron que no votarían a favor del financiamiento del DHS, el cual está vinculado a otros cinco proyectos que asignan fondos a los departamentos de Defensa, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Salud y Servicios Humanos, Trabajo y Educación. No obstante, los demócratas del Senado ahora proponen separar el proyecto del DHS del paquete más amplio y han asegurado que no votarán por un llamado “minibus” que incluya fondos para dicha agencia.

Fetterman señaló que, si bien apoya separar el proyecto del DHS del paquete general, no se sumará a sus colegas para votar contra la versión actual del paquete presupuestario. En su declaración, el senador afirmó que ha “dedicado un tiempo considerable a escuchar las distintas posturas sobre los proyectos de financiamiento y mantengo que nunca votaré para cerrar el Gobierno, especialmente el Departamento de Defensa. Rechazo los llamados a desfinanciar o abolir ICE. Discrepo firmemente con muchas de las estrategias y prácticas que ICE desplegó en Minneapolis, y creo que eso debe cambiar”, añadió, al señalar que “un voto para cerrar el Gobierno no desfinanciará a ICE”, ya que la Ley One Big Beautiful Bill de Trump otorgó miles de millones de dólares al DHS.

Si bien Fetterman destacó querer “un debate sobre el proyecto de asignaciones del DHS y respaldo separarlo del minibus”, advirtió que “es poco probable que eso ocurra y nuestro país sufrirá otro cierre”.