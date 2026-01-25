Los demócratas del Senado ponen al Gobierno al borde de un nuevo cierre tras el fatal operativo migratorio en Minneapolis

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de enero, 2026

El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, señaló este sábado que su bancada en la cámara alta se estaría preparando para abandonar un acuerdo preliminar que había mantenido al Gobierno federal encaminado a evitar un cierre parcial, tras la muerte a tiros de un hombre en Minneapolis a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante horas del día. Los legisladores demócratas ya se mostraban incómodos con la posibilidad de respaldar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especialmente en medio de la expansión de las operaciones de control migratorio de la agencia tanto en Minnesota como en otros estados a lo largo y ancho del país. Dicho malestar parece haber llegado a un punto de no retorno tras la muerte de Alex Pretti, de 37 años.

Tras el incidente, Schumer señaló que su bancada en el Senado planea votar en contra de la legislación la cual está actualmente incluida en un paquete de asignaciones presupuestarias más amplio que abarca otras cinco iniciativas de gasto. En un comunicado emitido Schumer afirmó que los demócratas intentaron incorporar lo que calificó como “reformas de sentido común” en el proyecto del DHS. Sin embargo, responsabilizó a los republicanos de bloquear esos esfuerzos, argumentando que “debido a la negativa de los republicanos a enfrentar al presidente Donald Trump, el proyecto de financiamiento del DHS es lamentablemente inadecuado para frenar los abusos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Votaré no. Los demócratas del Senado no aportarán los votos necesarios para avanzar con el proyecto de asignaciones presupuestarias si se incluye el financiamiento del DHS”, dijo Schumer.

Alto riesgo

La maniobra representa un revés para los republicanos del Senado, quienes habían trabajado con los demócratas para alcanzar compromisos, especialmente en lo relacionado con el financiamiento del DHS. Además, ocurre en un momento delicado, con la fecha límite para mantener al Gobierno financiado acercándose rápidamente el viernes 30 de enero, y la severa tormenta de invierno Fern que azota al país e incluso obligó al Senado a cancelar las votaciones previstas para el lunes.

Retirar el proyecto del DHS del paquete de seis medidas presupuestarias provocaría una serie de complicaciones procedimentales, ya que cualquier cambio tendría que ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes. No obstante, la Cámara no tiene previsto retomar sesiones hasta el 2 de febrero, lo que incrementa significativamente el riesgo de un cierre parcial del Gobierno.