"Tu ciudad podría ser la próxima": los republicanos ya aprovechan el triunfo de Mamdani para atraer a los votantes hispanos en todo el país

Aunque Zohran Mamdani apenas lleva unas horas como alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, el Partido Republicano ya está capitalizando su triunfo electoralmente. Con la mira puesta mantener el control de la Cámara de Representantes en 2026, lanzaron una campaña de anuncios en once distritos con el objetivo de atraer a los votantes hispanos de todo el país. ¿La consigna? "Tu ciudad podría ser la próxima".

La campaña de anuncios fue lanzada por el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), precisamente el organismo encargado de proteger y aumentar la mayoría republicana en la Cámara. VOZ entrevistó recientemente a su presidente, Richard Hudson, quien aseguró que "los votantes hispanos son el bloque electoral más importante".

Con esto en mente, desde el NRCC vieron en la victoria de Mamdani en NYC una oportunidad para advertir a los votantes hispanos, entendiendo que muchos de ellos experimentaron en sus países los efectos de las políticas socialistas, lo que podría pasar en sus ciudades si siguen votando por el Partido Demócrata.

"Este es el futuro que los demócratas quieren"

Durante su campaña electoral, Mamdani prometió llevar adelante las siguientes propuestas: crear una red de supermercados estatales, establecer una fuerza de seguridad pública alternativa a la NYPD, congelar los precios de los alquileres, subir el impuesto corporativo del 7,25% al 11,5% y transformar 50 escuelas en centros de resiliencia climática, entre otras cosas.

Con esto en mente, el NRCC lanzó un anuncio de treinta segundos que constituye la primera campaña en formato de video y en español de la organización.

Se focaliza en la importancia simbólica triunfo de Mamdani y las consecuencias para los vecinos de NYC en caso de que cumpla con sus promesas de campaña: "Un terremoto de la izquierda extrema acaba de sacudir los Estados Unidos. ¿El epicentro? Nueva York. El nuevo alcalde socialista, Zohran Mamdani, construyó su movimiento sobre desfinanciar a la policía Y abolir el ICE".

"Ahora los socialistas están celebrando. Lo llaman progreso. Nosotros lo llamamos caos. Este es el futuro que los Demócratas quieren. Tu ciudad podría ser la próxima. ¡Para el socialismo! Para los demócratas", finaliza la locución del anuncio.

El anuncio se transmitirá en los siguientes distritos clave para determinar el control de la Cámara de Representantes en 2026:

Josh Harder (CA-09).

Adam Gray (CA-13).

Darren Soto (FL-09).

Nellie Pou (NJ-09).

Gabe Vasquez (NM-02).

Henry Cuellar (TX-28).

Vicente Gonzalez (TX-34).

David Valadao (CA-22).

Gabe Evans (CO-08).

TX-09 (asiento abierto).

TX-35 (asiento abierto).

El denominador común en estos distritos es el alto porcentaje de voto hispano. Según destacó Richard Hudson en la citada entrevista con VOZ, la comunidad hispana comparte los valores fundamentales del Partido Republicano: fe, familia, seguridad y escuelas fuertes.

Por lo tanto, desde el NRCC entienden que la victoria de Mamdani podría servir para movilizar más votos hispanos hacia el GOP.

"La toma socialista está completa. La victoria del socialista radical Zohran Mamdani es el plan del Partido Demócrata para los Estados Unidos: quitarle fondos a la policía, eliminar ICE y reemplazar el sentido común con el caos. Los demócratas en la Cámara lo respaldan, y nos vamos a asegurar de que los votantes lo sepan", expresó al respecto Christian Martinez, portavoz del NRCC.