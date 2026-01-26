El secretario del Tesoro insiste en que aplicarán aranceles totales a Canadá si Ottawa finaliza acuerdo comercial con China

Publicado por Williams Perdomo 26 de enero, 2026

Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las importaciones canadienses si Ottawa finaliza un nuevo acuerdo comercial con China. La información fue dada a conocer este domingo por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amplificando una amenaza similar del presidente Donald Trump un día antes.

"No podemos permitir que Canadá se convierta en una puerta de entrada para que los chinos introduzcan sus productos baratos en Estados Unidos", afirmó Bessent en el programa This Week de la cadena ABC y recogida por AFP.

Cuando el presentador de This Week, Jonathan Karl, le pidió a Bessent que aclarara si Estados Unidos cumpliría la amenaza hecha por Trump el sábado de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses, el jefe del Tesoro respondió: "Existe la posibilidad de aranceles del 100% si llegan a un acuerdo de libre comercio".

Agregó que los nuevos aranceles se impondrán "si van más allá, si vemos que los canadienses están permitiendo que los chinos inunden sus mercados con productos".

Durante una visita a Beijing el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, diciendo que los dos países habían alcanzado una "nueva asociación estratégica" y un acuerdo comercial preliminar.

Según el acuerdo, se espera que China reduzca los aranceles a las importaciones de canola procedentes de Canadá el 1 de marzo a alrededor del 15%, frente al 84% actual.

China también permitirá la entrada de visitantes canadienses sin visado. A su vez, Canadá importará 49.000 vehículos eléctricos (VE) chinos bajo nuevos aranceles preferenciales del 6,1 %.