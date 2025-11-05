¿Qué ha hecho posible la victoria de Mamdani? Demografía y normalización del antisemitismo

5 de noviembre, 2025

Al final, los últimos cuatro meses y medio de argumentos y apelaciones desesperadas no significaron nada.

La carrera por la alcaldía de Nueva York quedó prácticamente decidida el 24 de junio, cuando el asambleísta del estado de Nueva York Zohran Mamdani se impuso con contundencia en las primarias del Partido Demócrata al segundo clasificado, Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York. Todos los esfuerzos por impedir que Mamdani ganara en noviembre fueron en vano. En una ciudad tan azul como Nueva York, con el apoyo del Partido Demócrata y de casi todos los principales medios de comunicación liberales del país, junto con las escasas alternativas en la papeleta, las posibilidades de impedir que ganara las elecciones generales fueron siempre insignificantes.

Había buenas razones para preocuparse por las consecuencias de elegir no sólo a un socialista demócrata que llevará al Ayuntamiento una larga lista de patentes marxistas, sino a alguien cuya carrera política se ha definido por su obsesión por oponerse a Israel y al pueblo judío. Al final, sin embargo, los principales obstáculos de la campaña para movilizar a los votantes moderados de la ciudad y a los judíos para que hicieran todo lo posible por derrotarle no fueron tanto la reticencia de muchos a votar a Cuomo o al candidato republicano Curtis Sliwa.

La ecosfera liberal



El verdadero problema es que las cualidades que deberían haber hecho de Mamdani una opción inverosímil a los ojos de la mayoría de los votantes -y por tanto inelegible- ya no se consideraban descalificadoras. Ser marxista y partidario de posiciones antijudías debería haber relegado a Mamdani a los márgenes del espectro político. Pero entre los demócratas de Gotham, eso ya no es cierto.

En la actual ecosfera política liberal, la ideología del alcalde electo y su historial se habían normalizado en la última década.

En un pasado no tan lejano, alguien como Mamdani no habría tenido ninguna oportunidad. Pero en 2025, un hombre que había traficado con libelos de sangre sobre Israel y los judíos como responsables de que policías de Nueva York atacaran a afroamericanos o que había apoyado cánticos que pedían el genocidio judío y la destrucción de Israel ("Del río al mar"), además del terrorismo contra los judíos en todas partes ("globalizar la intifada"), no sólo era aceptable sino aclamado como un soplo de aire fresco.

La larga marcha de los progresistas por las instituciones estadounidenses durante las últimas décadas, en las que han convertido ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos en una nueva ortodoxia, ha pasado factura a la sociedad. Junto con su imposición del catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión que exacerba las divisiones raciales y etiqueta a los judíos y a Israel como opresores "blancos", su conquista no sólo del mundo académico, sino de gran parte de los establecimientos políticos y culturales de la nación preparó el camino para aceptar a Mamdani.

Los liberales políticos estadounidenses del siglo pasado nunca habrían aceptado ni por un minuto la idea de que un Mamdani pudiera representarlos a ellos o a su partido. Pero si The New York Times ya publica habitualmente artículos antisemitas en los que pide la destrucción de Israel y lo califica falsamente de Estado de "apartheid" y culpable de "genocidio", es obvio que la ventana de Overton del discurso aceptable se ha movido para hacer kosher el odio a los judíos en la plaza pública. ¿Por qué, entonces, esperar que un electorado dominado por los liberales políticos contemporáneos trate a un candidato a la alcaldía que hiciera lo mismo como algo fuera de lugar?

Ante este hecho, nada de lo que pueda hacer la coalición anti-Mamdani podrá devolver el genio del antisemitismo a la botella.

Una Nueva York cambiada



También está el simple hecho de que el electorado de Nueva York ha cambiado radicalmente en la última generación.

La Nueva York que eligió dos veces al republicano Rudy Giuliani para la alcaldía en 1993 y 1997 -una elección que marcó un notable resurgimiento de la ciudad tanto en términos económicos como de habitabilidad- y que luego eligió al independiente moderado Michael Bloomberg, que es judío, en 2001, 2005 y 2009, simplemente ya no existe.

En el último cuarto de siglo, gran parte de la población de clase trabajadora de la ciudad, incluidos los blancos étnicos y otros que compartían sus valores, ha abandonado Nueva York en dirección a los suburbios o a lugares más soleados y mejor gobernados, como Florida. Ese cambio se vio acelerado por el declive desencadenado por las políticas izquierdistas de Bill de Blasio, seguidas de la incompetencia y corrupción de Eric Adams, que hicieron caer a la ciudad en picado.

El aumento de votantes musulmanes, especialmente los procedentes del sur de Asia y Oriente Próximo, donde las actitudes discriminatorias hacia los judíos, como las que ha ejemplificado Mamdani, son normativas, se ha convertido en una parte importante de ese cambio. Le dieron una ventaja que puede haber contrarrestado cualquier indignación hacia él por parte de la mayoría de la todavía significativa población judía de los cinco distritos, incluso cuando una minoría izquierdista de judíos que han perdido el contacto con cualquier sentimiento de pertenencia al pueblo judío le abrazó.

Sin embargo, el particular conjunto de circunstancias que condujo a este resultado se debió a una combinación de factores.

Una pésima oposición



El primero de ellos es que Mamdani tuvo suerte con sus oponentes.

Cuomo era su alternativa más plausible; sin embargo, convencer a la gente para que se uniera en torno a un hombre con un historial de autoritarismo matón como gobernador, costosos errores en la pandemia de COVID-19 y que fue expulsado de su cargo en desgracia por acusaciones de acoso sexual e intimidación siempre fue una tarea difícil.

Sliwa, fundador y líder de los Ángeles de la Guarda, era el candidato tábano de un partido minoritario que cuenta con el apoyo de una fracción de los votantes de la ciudad, a quien pocos fuera de sus devotos amigos y seguidores podían imaginar como alcalde.

¿Podrían haber unido fuerzas con el actual alcalde Eric Adams para crear una candidatura de fusión que hubiera derrotado a Mamdani?

Quizá hubiera sido posible si lo hubieran hecho inmediatamente después de las primarias de junio. Pero las ilusiones sobre lo que ocurriría en las elecciones generales, así como los egos y los resentimientos entre ellos, lo impidieron. Fue una lástima, ya que estaba claro desde el principio que nadie, salvo el ex gobernador, tenía posibilidades de atrapar a Mamdani. Incluso si lo hubieran hecho, no habría alterado el resultado, ya que Mamdani parece haber obtenido una estrecha mayoría en lugar de una pluralidad.

Irónicamente, la retirada de la carrera de Adams, que optó por presentarse a la reelección como independiente en lugar de como demócrata después de ser salvado de cargos de corrupción por el presidente Donald Trump, y su posterior respaldo a Cuomo, que también cambió para presentarse como independiente después de perder en junio, puede haber ayudado realmente a Mamdani. Sin un oponente afroamericano o de otra minoría en el campo, Mamdani aparentemente lo hizo mucho mejor en las elecciones generales entre negros e hispanos que en las primarias.

Mamdani también se benefició de ser el candidato más anti-Trump en una ciudad donde el presidente es profundamente impopular.

Una juventud ignorante y adoctrinada



También es cierto que para muchos votantes, el joven de 34 años era una cara nueva que se presentaba contra dos hombres mayores que llevan décadas siendo figuras públicas en Nueva York. A los votantes jóvenes les gustaron sus promesas marxistas de alquileres más bajos, comestibles más baratos y viajes gratis en autobús, aunque sean irrealizables en la ciudad más grande y, en general, más cara del país. Al parecer, todas las generaciones necesitan aprender por sí mismas la lección de que el socialismo no funciona. Pero esto es aún más cierto para quienes se informan sobre el mundo a través de TikTok y otras redes sociales. Es muy posible que también hayan sido adoctrinados en la creencia de mitos woke sobre el mundo por un sistema educativo estadounidense que necesita desesperadamente el tipo de reforma que Trump está intentando promulgar con sus esfuerzos por librar a la educación superior del DEI y del antisemitismo.

Aun así, no se puede obviar el hecho de que los neoyorquinos han elegido a un individuo cuya carrera pública ha estado impulsada en gran medida por su oposición a la existencia del Estado de Israel y la creencia de que apoyar a aquellos que buscan su destrucción es la clave para un mundo mejor.

Esto significará, como ha prometido, la aplicación de políticas dirigidas contra Israel y los judíos que tendrán profundas consecuencias para los neoyorquinos judíos. ¿Cómo afectará esto a sus vidas?

Su promesa de la noche electoral de oponerse al antisemitismo, que ha aumentado a niveles sin precedentes en los dos años transcurridos desde los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, no es más que una gaslighting, ya que iba acompañada de su afirmación de que también luchará contra la mítica amenaza de la islamofobia. Dado que casi todo lo que se define como "islamófobo" no es más que llamar la atención sobre el odio a los judíos que es norma entre los musulmanes estadounidenses y los árabe-americanos, su promesa de defender a los judíos carece de sentido.

En el Nueva York de Mamdani, ningún judío debería pensar que puede contar con que la ciudad le proteja. Y eso por encima de que sus políticas pro-criminales y su hostilidad hacia la policía harán que la ciudad sea menos segura para todos.

El triunfo de Mamdani y el apoyo que está recibiendo de la clase dirigente liberal del país también harán aún más difícil la ya de por sí ardua lucha de los demócratas moderados y pro-Israel para evitar que su partido se dirija aún más a la izquierda. En un momento en que los demócratas están motivados principalmente por su odio a Trump, normalizar a Mamdani puede parecer natural, y quizás, incluso inevitable. Si bien eso puede perjudicar en última instancia a los demócratas en futuras elecciones nacionales, no se puede evitar el hecho de que alimentará la creciente normalización del odio a los judíos en todo el partido, así como en los mundos culturales y mediáticos liberales que domina la izquierda.

Un día trágico



Cualesquiera que sean las consecuencias políticas finales para los demócratas, la victoria de Mamdani debe marcarse como un día trágico en la historia del judaísmo estadounidense. No se recuerda que alguien que albergue tanta hostilidad hacia esta minoría religiosa haya ganado un alto cargo público en Estados Unidos y que, al mismo tiempo, haya sido tratado por los principales medios de comunicación como una estrella política nacional.

Es la culminación de un proceso por el que las viles mentiras sobre Israel y los judíos se han convertido en un discurso público aceptable, en lugar de ser el tipo de cosa que estaba confinada a los pantanos febriles de la extrema izquierda y la extrema derecha. Los conservadores están al menos luchando para defenderse de los esfuerzos de los que odian a los judíos, como el ex presentador de Fox News Tucker Carlson y figuras aún más odiosas en ese extremo del espectro, para establecerse ellos mismos y sus ideas como legítimas en la derecha. Los liberales, sin embargo, han rendido efectivamente su partido a Mamdani y otros progresistas despiertos como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) y el resto del "Escuadrón" antisemita y progresista en el Congreso.

El resultado no es solo una tragedia para los judíos de Nueva York, sino un hito en el que los esfuerzos de todos los estadounidenses decentes para marginar a los antisemitas se hicieron mucho más difíciles.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Síguele en: @jonathans_tobin.





© JNS