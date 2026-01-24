Trump advierte a Canadá con imponer "aranceles del 100%" si firma un acuerdo comercial con China
"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El presidente Donald Trump advirtió el sábado que podría aplicar "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses hacia Estados Unidos si Canadá y China concretan un acuerdo comercial, tras el anuncio de un pacto preliminar entre Ottawa y Pekín hace unos días.
En su visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó una "nueva asociación estratégica" con China, de la cual surgió un "acuerdo comercial preliminar, pero histórico", destinado a reducir aranceles.
Pero este sábado, Trump alertó sobre consecuencias severas en caso de que ese acuerdo llegue a concretarse. "Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
"China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluida la destrucción de sus empresas, tejido social y modo de vida en general. Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", advirtió.
Canadá queda fuera del Consejo de la Paz
Sus palabras fueron interpretadas como una alusión a la supuesta influencia desestabilizadora de Trump en la escena internacional, aunque Carney no mencionó al presidente.
Trump replicó al día siguiente durante su propia intervención en Davos. Más tarde, retiró la invitación que había extendido al primer ministro canadiense para unirse a su Consejo de la Paz, el organismo con el que la Casa Blanca busca "mantener la paz" en Gaza y, potencialmente, extenderse a otros conflictos globales.
Trump lo presentó formalmente esta semana en una ceremonia de firma de la Carta del Consejo de la Paz en Davos.