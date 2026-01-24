Trump advierte a Canadá con imponer "aranceles del 100%" si firma un acuerdo comercial con China

Publicado por Carlos Dominguez 24 de enero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió el sábado que podría aplicar "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses hacia Estados Unidos si Canadá y China concretan un acuerdo comercial, tras el anuncio de un pacto preliminar entre Ottawa y Pekín hace unos días.

En su visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó una "nueva asociación estratégica" con China, de la cual surgió un "acuerdo comercial preliminar, pero histórico", destinado a reducir aranceles.

Pero este sábado, Trump alertó sobre consecuencias severas en caso de que ese acuerdo llegue a concretarse. "Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluida la destrucción de sus empresas, tejido social y modo de vida en general. Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", advirtió.