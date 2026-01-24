Trump respalda públicamente a la congresista Anna Paulina Luna para las elecciones de medio término

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de enero, 2026

El presidente Donald Trump manifestó este viernes su respaldo a la candidatura de la congresista Anna Paulina Luna en las próximas elecciones de medio término a la Cámara de Representantes, en las que ella representa al Distrito 13 de Florida en el Congreso bajo el Partido Republicano. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que Luna es una de las figuras más significativas del movimiento MAGA y explicó que dicha congresista ha sabido encarnar varios de los valores más importantes del partido, incluyendo la seguridad fronteriza, el crecimiento económico y el apoyo al Ejército, entre otros.

“¡La congresista Anna Paulina Luna es una patriota de America First y una extraordinaria defensora de la maravillosa gente del Distrito 13 del Congreso de Florida! Una verdadera guerrera MAGA, Anna trabaja incansablemente para hacer crecer nuestra economía, reducir impuestos y regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., impulsar el DOMINIO energético estadounidense, mantener SEGURA nuestra frontera, detener el crimen migrante, apoyar a nuestro increíble Ejército y a nuestros veteranos, defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda y garantizar PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA. Anna Paulina Luna es una muy buena amiga, una luchadora y una GANADORA, y cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección. ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, escribió Trump.