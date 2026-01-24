Trump respalda públicamente a la congresista Anna Paulina Luna para las elecciones de medio término
La publicación en Truth Social del mandatario republicano tuvo lugar pocas horas después de que Luna amenazara con paralizar las actividades de la Cámara de Representantes si el Senado no aprueba la Ley SAVE.
El presidente Donald Trump manifestó este viernes su respaldo a la candidatura de la congresista Anna Paulina Luna en las próximas elecciones de medio término a la Cámara de Representantes, en las que ella representa al Distrito 13 de Florida en el Congreso bajo el Partido Republicano. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que Luna es una de las figuras más significativas del movimiento MAGA y explicó que dicha congresista ha sabido encarnar varios de los valores más importantes del partido, incluyendo la seguridad fronteriza, el crecimiento económico y el apoyo al Ejército, entre otros.
Congresswoman Anna Paulina Luna is an America First Patriot and Tremendous Champion for the wonderful people of Florida's 13th Congressional District! A true MAGA Warrior, Anna is working tirelessly to Grow our Economy, Cut Taxes and Regulations, Promote MADE IN THE U.S.A.,…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 23, 2026
“¡La congresista Anna Paulina Luna es una patriota de America First y una extraordinaria defensora de la maravillosa gente del Distrito 13 del Congreso de Florida! Una verdadera guerrera MAGA, Anna trabaja incansablemente para hacer crecer nuestra economía, reducir impuestos y regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., impulsar el DOMINIO energético estadounidense, mantener SEGURA nuestra frontera, detener el crimen migrante, apoyar a nuestro increíble Ejército y a nuestros veteranos, defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda y garantizar PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA. Anna Paulina Luna es una muy buena amiga, una luchadora y una GANADORA, y cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección. ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, escribió Trump.
Amenaza de Luna
Las siglas de dicha ley corresponden a Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense). La legislación exigiría prueba de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en elecciones federales. Luna afirmó que tanto ella como otros legisladores republicanos ya no están dispuestos a seguir “jugando” y que este es un asunto prioritario.