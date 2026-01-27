El Gobierno de Trump conmemora el Día del Holocausto y dice que lucha contra la "amenaza del antisemitismo"

Publicado por Andrew Bernard 27 de enero, 2026

La Administración Trump conmemoró el Día Internacional Día del Recuerdo del Holocausto este martes con mensajes que declaran la necesidad de combatir el odio judío contemporáneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump escribió que el asesinato de 6 millones judíos por los nazis "sigue siendo una plaga indeleble para la humanidad."

"En recuerdo de todos los que perecieron durante el Holocausto y en honor de todos los que sobrevivieron y reconstruyeron sus vidas desde las cenizas, renovamos nuestro compromiso de que tal maldad nunca más alcanzará un bastión en Occidente", declaró el presidente.

"Tras mi toma de posesión como 47º presidente de los Estados Unidos, me enorgullecí de que la prioridad de esta administración fuera dirigir al gobierno federal a utilizar todas las herramientas legales apropiadas para combatir el azote del antisemitismo", declaró. "Mi administración seguirá siendo una firme e inequívoca defensora de los judíos estadounidenses y del derecho dado por Dios a todo estadounidense a practicar su fe libremente, abiertamente y sin miedo."

Las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto como una celebración anual en 2005 para conmemorar la liberación de Auschwitz el 27 de enero de 1945.

Israel celebra su Día de Conmemoración del Holocausto, Yom HaShoah, entre abril y mayo de cada año para marcar el aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia en el calendario hebreo.

El Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio escribió que el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto refleja un "compromiso duradero" de Estados Unidos.

"Al conmemorar la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau, reafirmamos una verdad solemne y moral: todos los seres humanos son valiosos y están dotados por su Creador de una dignidad inherente y de ciertos derechos inalienables", declaró Rubio.

"Estados Unidos siempre contrarrestará el antisemitismo en todo el mundo, abogará por la justicia para los supervivientes y herederos del Holocausto y defenderá la integridad de la memoria del Holocausto", añadió.

© JNS