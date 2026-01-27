Mark Rutte advierte de que Europa no puede defenderse sin EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 27 de enero, 2026

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó ante las comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que el viejo continente es incapaz de garantizar su propia defensa sin el apoyo militar de Washington.

"Si alguien vuelve a pensar que la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando", dijo. "No pueden. No podemos. Nos necesitamos mutuamente".

Rutte también explicó que un "pilar europeo [de la OTAN] es un concepto un poco vacío", al argumentar que un Ejército europeo generaría "mucha duplicación" y podría debilitar la cohesión de la alianza. Algo que, en su opinión, sería celebrado por Vladimir Putin al fragmentar el marco de seguridad occidental.

Rutte destaca el compromiso de EEUU con la OTAN

Las declaraciones del secretario general de la alianza llegan después de que Donald Trump manifestara recientemente su intención de hacerse con Groenlandia, lo que provocó tensiones entre Washington y varios socios europeos. El líder republicano había advertido que podría imponer nuevos aranceles a los países europeos que rechazaban esa idea, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido.

Sin embargo, de acuerdo con AFP, la semana pasada Trump dio marcha atrás después de conversar en el Foro de Davos con el secretario general de la OTAN.

Rutte recordó el lunes que Estados Unidos mantiene un "compromiso total" con la defensa colectiva de la OTAN. Además, también atribuyó a Trump el mérito de lograr que todos los países de la alianza aumentaran su gasto en defensa hasta al menos el 2 % del PIB el año pasado.

"¿De verdad creen que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían decidido pasar del 1,5 al 2 %… sin Trump? De ninguna manera", dijo Rutte.

La defensa europea requeriría mucho más del 5 %

El secretario general de la alianza insistió en que, para que Europa pueda aspirar a una defensa autónoma, tendría que más que duplicar su gasto militar actual, algo que considera poco realista a corto plazo.

"Para Europa, si de verdad quiere ir por su cuenta… olvídese de que pueda lograrlo con un 5 %", dijo Rutte, aludiendo al objetivo fijado por los países de la OTAN de elevar su inversión militar al 5 % del PIB para 2035. "Será un 10 %", exclamó.