Publicado por Víctor Mendoza 27 de enero, 2026

Finalmente, Honduras tiene nuevo presidente. El conservador Nasry Tito Asfura asumió la Presidencia hondureña tras unas elecciones parejas y cargadas de incertidumbre en las que obtuvo el respaldo de Donald Trump.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dice los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", sostuvo el exalcalde y empresario de 67 años durante la ceremonia en la sede del Congreso, en Tegucigalpa. En la misma firmó sus proyectos, como la venta del avión presidencial.

Asfura llega al poder tras cuatro años de mandato de izquierda y una reñida elección que el entonces Gobierno se negaba a reconocer. La Administración Trump aseguró que no existía "ninguna evidencia creíble" de un fraude electoral.

Agradecido por ese respaldo, Asfura viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego visitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Asfura, quien deberá negociar en el Congreso al tener 49 de los 128 escaños, fue proclamado ganador de los comicios del 30 de noviembre por estrecho margen tras un tenso recuento de votos que duró poco más de tres semanas, como recordó AFP.

La estrecha relación EEUU-Honduras

Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, y tras la cita con Rubio de hace dos semanas se anunció que ambos países proyectan negociar un acuerdo de libre comercio.

"En 2024 (...) lo que le compramos [a China] está cerca de los 3.000 millones de dólares" y Honduras no llega a venderles "ni 40 millones", comentó a la AFP la economista Liliana Castillo.

En medio del pulso entre Washington y Pekín, Asfura evaluará retomar los vínculos con Taiwán. Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el saliente Gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.

En varias ocasiones dijo a medios de comunicación que analizaría los compromisos adquiridos con China y que habría que redefinir las relaciones, sin decir explícitamente si romperá relaciones con Pekín.

Honduras, donde la pobreza lacera al 60% de sus 11 millones de habitantes, también depende de Estados Unidos porque las remesas de los dos millones de migrantes que viven allí, la mayoría sin papeles, representan un tercio de su PIB.

Tito Asfura, como se le conoce popularmente, promete atraer inversión extranjera, desarrollar infraestructuras y recortar el gasto en este país cuya deuda pública representa el 45% del PIB, según cifras oficiales.

Cooperación en seguridad

Washington ha dicho que espera afianzar la cooperación en seguridad con Honduras. Poco antes de los comicios, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura y quien purgaba en Estados Unidos 45 años de cárcel por narcotráfico.

Asfura tiene el enorme desafío de enfrentar el narcotráfico enquistado en las más altas esferas de poder, y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Washington.

Aunque los homicidios han bajado, Honduras tiene una tasa de 23 asesinatos por 100.000 habitantes y las pandillas extorsionan a grandes y pequeños negocios.