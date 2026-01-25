El HHS no utilizará el dinero de los contribuyentes para investigar con tejido fetal abortado

Publicado por Just The News | Thérèse Boudreaux | The Center Square 25 de enero, 2026

El Departamento de Salud y Servicios Humanos prohíbe el uso de tejido fetal humano procedente de abortos electivos en investigaciones financiadas con fondos federales.

Según la nueva política, los investigadores y las instituciones no podrán recibir financiación de los Institutos Nacionales de Salud si su investigación implica "el estudio, análisis o uso de tejido fetal humano primario, células y derivados, y cultivos celulares primarios de fetos humanos obtenidos a partir de abortos electivos".

Las líneas celulares fetales humanas ya establecidas, como la HEK 293, están exentas de la prohibición, según los requisitos de investigación de los NIH.

"El HHS está poniendo fin al uso de tejido fetal humano procedente de abortos electivos en la investigación financiada por la agencia y lo está sustituyendo por ciencia de referencia", dijo el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr. "La ciencia respalda este cambio, la ética lo exige, y aplicaremos esta norma de forma coherente en todo el Departamento".

La secretaria de prensa del HHS, Emily Hilliard, también aclaró que "abortos electivos" se refiere "al aborto a petición, no por necesidad médica directa."

El anuncio se produjo el viernes, el día de la Marcha Nacional por la Vida, donde el vicepresidente J.D. Vance elogió el cambio de la administración Trump.

"Hemos sido administradores responsables del dinero de sus impuestos en esta cuestión de la vida... hemos restablecido la prohibición del tejido fetal en la investigación federal", dijo Vance en el evento.

"Hemos hecho enormes progresos en el último año, y vamos a seguir haciéndolo en los próximos tres años", añadió.

La administración también ha iniciado recientemente una investigación por fraude contra 38 filiales de Planned Parenthood, que practica abortos.

Se alegó que las filiales podrían haber recibido ilegalmente un total de 88 millones de dólares a través del Programa de Protección de Cheques de la era COVID-19, destinado a apoyar a las pequeñas empresas en dificultades, al falsear el tamaño de su organización o su afiliación..

"Planned Parenthood Federation of America nunca fue elegible para recibir un céntimo en el alivio de la era de la pandemia de los contribuyentes," dijo el administrador de la Administración de Pequeñas Empresas Kelly Loeffler. "Como parte de la revisión en curso, no sólo desenmascararemos a las filiales de Planned Parenthood que se aprovecharon del pueblo estadounidense, sino que tomaremos todas las medidas necesarias para obligar a todos los malos actores a devolverles el dinero".

PPFA ha negado las acusaciones y las ha calificado de "tácticas de intimidación políticamente motivadas".

