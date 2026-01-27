Un modelo israelí de IA puede predecir la diabetes con años de antelación

Una enfermera realizando una prueba de diabetes a un paciente. PA / Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 27 de enero, 2026

Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por investigadores israelíes mejora la capacidad de predecir el riesgo de diabetes y otras afecciones médicas potencialmente mortales hasta 12 años antes de su diagnóstico habitual, según muestra un estudio publicado este mes.

El modelo, denominado GluFormer, analiza los patrones de azúcar en sangre recopilados mediante sistemas de monitorización de glucosa, que se utilizan para evaluar el riesgo de enfermedades futuras.

Las predicciones de esta tecnología de IA resultaron ser más precisas que las de otras herramientas clínicas, incluido el ampliamente utilizado análisis de sangre HbA1c, el estándar para diagnosticar la diabetes.

El nuevo modelo podría ayudar a médicos y pacientes a adoptar antes estrategias de tratamiento preventivo, predecir la respuesta a fármacos y terapias en ensayos clínicos y reducir el impacto económico asociado a la diabetes, que podría alcanzar aproximadamente $2,5 billones a nivel mundial para 2030, según indicó Nvidia.

La investigación se desarrolló en colaboración entre el grupo de investigación de Nvidia en Israel, científicos del Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, la Universidad Mohamed Bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI) en Abu Dabi y la startup israelí Pheno.AI.

"El éxito de GluFormer a la hora de predecir la diabetes y otros riesgos de enfermedad demuestra el enorme potencial de integrar la inteligencia artificial en la investigación médica", afirmó el profesor Gal Chechik, director sénior y responsable del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Nvidia en Israel.

"Nos estamos acercando a una era en la que los modelos basados en inteligencia artificial permiten obtener información clínica a partir de datos de pacientes a una escala sin precedentes y respaldan decisiones médicas más precisas, incluida la detección e intervención tempranas que pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades", añadió Chechik.

El investigador de IA de Nvidia, Guy Lutzker, autor principal del estudio y doctorando en el Instituto Weizmann, afirmó: "El proyecto demuestra cómo las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial pueden aprovecharse para abordar desafíos médicos complejos y contribuir a mejorar la atención sanitaria de millones de personas".

Unos 589 millones de adultos —uno de cada nueve— viven con diabetes en todo el mundo, una cifra que podría aumentar hasta 853 millones para 2050.

Los resultados del estudio, revisado por pares, se publicaron en la revista científica Nature.

© JNS