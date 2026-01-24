Trump apoya la reelección a Mike Johnson como presidente de la Cámara para las elecciones de medio término
Trump destacó sobre Johnson su insistencia en luchar en pro de la economía estadounidense y posicionarse a favor de los agricultores nacionales, así como también de la ley y el orden.
El presidente Donald Trump expresó este viernes su apoyo a la reelección del presidente de la Cámara de Representantes y congresista republicano por Luisiana, Mike Johnson, en las próximas elecciones de medio término. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump señaló que Johnson es una gran y valiente persona que ha sabido cumplir eficientemente su rol en el Congreso. “El congresista Mike Johnson es un gran hombre, un representante sobresaliente de la maravillosa gente del 4.º Distrito Congresional de Luisiana y un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fuerte y valiente. ¡Es capaz de lograr cosas cuando nadie más puede!”, escribió el mandatario republicano en su red social.
De igual manera, Trump destacó sobre Johnson su insistencia en luchar en pro de la economía estadounidense y posicionarse a favor de los agricultores nacionales, así como también de la ley y el orden. “Como presidente de la Cámara, Mike trabaja incansablemente para impulsar y consolidar nuestra muy exitosa agenda de America First y Make America Great Again. Está luchando con firmeza para hacer crecer nuestra economía, reducir impuestos y regulaciones, defender a nuestros grandes agricultores y a la agricultura estadounidense, promover el HECHO EN EE. UU., avanzar el DOMINIO energético estadounidense, mantener SEGURA nuestra frontera, detener el crimen migrante, garantizar la LEY Y EL ORDEN, fortalecer a nuestros valientes militares y veteranos, proteger nuestras elecciones y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda. Mike Johnson es un verdadero amigo, un luchador y un GANADOR, y cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección: ¡ES UN GRAN PATRIOTA QUE NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, destacó Trump.
