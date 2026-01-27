Un tribunal federal respalda a la Administración Trump y mantiene en pausa restricciones a agentes federales en protestas en Minnesota

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de enero, 2026

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos se negó este lunes a restablecer las restricciones sobre la forma en que los agentes federales pueden actuar durante las protestas en Minnesota, rechazando de esta manera una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentada tras un tiroteo mortal ocurrido durante el fin de semana en la ciudad de Minneapolis, en el que murió un hombre de 37 años llamado Alex Pretti, en medio de un operativo migratorio.

De esta forma, el tribunal federal de apelaciones falló a favor de la administración del presidente Donald Trump al concluir que las limitaciones impuestas a principios de este mes por la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Katherine Menendez, eran excesivamente amplias y carecían de la claridad necesaria. En una opinión sin firma, el panel advirtió que la orden exponía a los agentes a riesgos legales sin ofrecer directrices claras, al señalar que “una decisión equivocada podría terminar en desacato, y sin embargo hay poco en la orden que limite el poder del tribunal de distrito para imponerla”.

La ACLU rechazó la decisión

El incidente ocurrido en Minneapolis, en el que murió Pretti a manos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se produjo después de que la administración ya hubiera presentado una apelación de emergencia a la orden de Menendez. Para entonces, el Octavo Circuito había aceptado suspender temporalmente las restricciones del tribunal inferior. Tras el tiroteo, la ACLU regresó a los tribunales durante el fin de semana para instar al tribunal de apelaciones a restablecer las limitaciones “a la luz de riesgos crecientes e inminentes”.

La ACLU de Minnesota criticó duramente la decisión del tribunal federal, en un comunicado publicado por su directora ejecutiva, Deepinder Mayell, en el que señaló: “Mientras los agentes federales afirman que pueden actuar con impunidad y matar personas en nuestras calles, este fallo resulta increíblemente decepcionante. Pero seamos claros: los habitantes de Minnesota tienen derecho a reunirse de manera segura, documentar y protestar las acciones de los agentes federales de inmigración en nuestras comunidades, y continuaremos trabajando para garantizar que todos los residentes del estado puedan ejercer esos derechos sin temor a ser dañados por ICE u otro actor gubernamental”.