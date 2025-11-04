La Administración Trump usará fondos de contingencia para mantener parcialmente los beneficios del SNAP

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de noviembre, 2025

La cadena NBC News reveló este lunes que la administración del presidente Donald Trump afirmó en varios documentos judiciales que haría un uso parcial de los fondos de contingencia para poder seguir brindando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) este mes. Según lo señalado por la administración, esta usará los $4.65 mil millones de dólares en fondos para cubrir aproximadamente la mitad de los beneficios de cada hogar elegible, siendo esta una decisión que tiene lugar luego de que un juez le ordenara al Departamento de Agricultura el pasado viernes distribuir el financiamiento para dicho programa.

“Los fondos de la Sección 32 destinados a los Programas de Nutrición Infantil no son un fondo de contingencia para el SNAP. Usar miles de millones de dólares de los Programas de Nutrición Infantil para el SNAP dejaría un vacío sin precedentes en el financiamiento de la Nutrición Infantil que el Congreso nunca ha tenido que cubrir mediante asignaciones anuales, y el USDA no puede predecir lo que el Congreso hará bajo estas circunstancias”, indicó la Casa Blanca en el documento judicial, firmado por el subsecretario del Departamento de Agricultura, Patrick Penn.

En dicho documento, la administración Trump también señaló que el uso de estos fondos de contingencia tendrá como consecuencia la falta de recursos para los nuevos solicitantes del SNAP, “asistencia por desastres o como un colchón frente a las posibles consecuencias catastróficas de cerrar completamente el SNAP”.

Pago completo del SNAP

El pasado viernes, el juez de distrito de Rhode Island, John McConnell, ordenó a la administración republicana realizar un pago completo del SNAP antes del día martes o un pago parcial antes del día jueves. Para poder efectuar el pago completo, la Casa Blanca tendría que recurrir a fuentes de financiamiento adicionales más allá de las reservas de contingencia.

“No hay duda de que los fondos de contingencia aprobados por el Congreso deben utilizarse ahora debido al cierre; de hecho, el presidente, durante su primer mandato, emitió una guía que indica que estos fondos de contingencia están disponibles si los fondos del SNAP se agotan por un cierre del gobierno”, escribió McConnell en la orden, haciendo referencia a un correo de preguntas y respuestas del año 2019 redactado por un administrador de dicho programa.