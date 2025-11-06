Cierre del Gobierno: la FAA reducirá en un 10% la capacidad de vuelos en 40 áreas de “alto tráfico” por la escasez de controladores

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean DuffyRoberto Schmidt / AFP

Publicado por Agustina Blanco 5 de noviembre, 2025

La Administración Federal de Aviación (FAA) implementará una reducción del 10% en la capacidad de vuelos en 40 áreas de "alto tráfico" a nivel nacional a partir de la mañana del viernes, como medida para mitigar la creciente escasez de controladores de tráfico aéreo provocada por el cierre del gobierno, que ya supera los 35 días y se ha convertido en el más largo de la historia de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo el administrador de la FAA, Bryan Bedford, durante una conferencia de prensa este miércoles junto al secretario de Transporte, Sean Duffy.

En esa línea, Bedford describió la decisión como "apropiada para seguir aliviando la presión sobre" a los controladores, quienes, como empleados esenciales, han estado trabajando sin recibir pago desde el 1 de octubre y se preparan para perder su segundo cheque consecutivo el próximo martes. "Los datos nos indican que debemos hacer más, y vamos a hacerlo", enfatizó Bedford. "Y quiero asegurar a los viajeros estadounidenses que es absolutamente seguro volar en el espacio aéreo estadounidense".

Miles de vuelos se verán afectados



La medida afectará aproximadamente entre 3.500 y 4.000 vuelos diarios, incluyendo operaciones de pasajeros, carga y aviación general, así como lanzamientos espaciales en ciertas áreas, según reseña The Hill.

Aunque las aerolíneas aún no han sido informadas de los aeropuertos específicos, se espera que incluyan centros logísticos mayores como Nueva York (donde el 80% de los controladores han faltado recientemente), Los Ángeles, Chicago y Atlanta.

Duffy, por su parte, calificó la acción como "proactiva" y un esfuerzo para mantener la seguridad del espacio aéreo, que ha visto un aumento en retrasos y cancelaciones.

El secretario advirtió también que, si el cierre persiste, el Departamento de Transporte (DOT) podría verse forzado a cerrar secciones enteras del espacio aéreo, un escenario que describió como de "caos masivo" y mayor "riesgo" para el sistema.

Tanto Bedford como Duffy advirtieron que podrían implementarse medidas adicionales si la situación empeora.