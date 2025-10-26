El secretario del Tesoro anuncia acuerdos con China sobre las tierras raras y la compra de soja

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este domingo que China está considerando retrasar la imposición de restricciones a la exportación de minerales raros y reanudar la compra de soja estadounidense, evitando así un incremento masivo de aranceles en su contra.

El presidente Donald Trump había amenazado con aplicar aranceles adicionales del 100% a partir del 1 de noviembre si China imponía controles generales sobre las exportaciones de tierras raras. "Creo que hemos evitado eso", declaró Bessent en el programa This Week with George Stephanopoulos de ABC.

China "va a retrasar esto un año mientras reevalúa la situación", añadió, precisando que Pekín también aceptó realizar "compras agrícolas sustanciales a los agricultores estadounidenses", tras conversaciones con el viceprimer ministro He Lifeng.

El secretario del Tesoro reveló además "que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de fentanilo que está devastando nuestro país. Así que diría que en general fue una reunión muy buena", dijo Bessent.