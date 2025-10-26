El secretario del Tesoro anuncia acuerdos con China sobre las tierras raras y la compra de soja
El presidente Donald Trump había amenazado con aplicar aranceles adicionales del 100% a partir del 1 de noviembre si Pekín imponía controles generales sobre las exportaciones de tierras raras.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este domingo que China está considerando retrasar la imposición de restricciones a la exportación de minerales raros y reanudar la compra de soja estadounidense, evitando así un incremento masivo de aranceles en su contra.
El presidente Donald Trump había amenazado con aplicar aranceles adicionales del 100% a partir del 1 de noviembre si China imponía controles generales sobre las exportaciones de tierras raras. "Creo que hemos evitado eso", declaró Bessent en el programa This Week with George Stephanopoulos de ABC.
">
.@SecScottBessent on President Trump's meeting with Xi Jinping: "I believe that we have the framework for the two leaders to have a very productive meeting for both sides — and I think it will be fantastic for U.S. citizens, for U.S. farmers, and for our country in general." pic.twitter.com/0DpRyk45Js— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025
China "va a retrasar esto un año mientras reevalúa la situación", añadió, precisando que Pekín también aceptó realizar "compras agrícolas sustanciales a los agricultores estadounidenses", tras conversaciones con el viceprimer ministro He Lifeng.
El secretario del Tesoro reveló además "que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de fentanilo que está devastando nuestro país. Así que diría que en general fue una reunión muy buena", dijo Bessent.
Economía
China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU
Virginia Martínez
Mundo
Camboya y Tailandia firman un acuerdo de tregua en presencia de Trump
Diane Hernández
La visita de Trump al sudeste asiático
La visita coincide con el cierre de dos días de conversaciones entre negociadores comerciales de EEUU y China en Kuala Lumpur. Los encuentros buscan desbloquear la guerra arancelaria que enfrenta a las dos mayores economías del mundo. Estas discusiones son el preámbulo para la reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que se llevará a cabo el jueves en Corea del Sur.