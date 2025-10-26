Camboya y Tailandia firman un acuerdo de tregua en presencia de Trump

Camboya y Tailandia firman acuerdo de tregua en presencia de Trump AFP

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump copatrocinó este domingo en Malasia un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, en la primera escala de una gira asiática que incluirá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

El documento fue firmado por los primeros ministros Anutin Charnvirakul, de Tailandia, y Hun Manet, de Camboya, junto a Trump y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo reciente.

El acuerdo contempla también la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, según un comunicado del gobierno de Camboya.

Los dos vecinos asiáticos acordaron una tregua inicial a finales de julio, y desde entonces han intercambiado acusaciones de haberla violado.

En el vuelo a Malasia, Trump se atribuyó el acuerdo de tregua, y el domingo durante la firma lo calificó como un "paso monumental". No obstante, analistas señalan que aún no se ha dado un amplio acuerdo final de paz entre los dos países del sudeste asiático.

El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, quien ha acompañado las negociaciones de paz, dijo que el nuevo acuerdo contempla establecer observadores regionales en las zonas fronterizas de conflicto.

"Los dos países deben retirar sus respectivas armas pesadas de las zonas relevantes y, segundo, ambos países deben hacer esfuerzos por desminar o remover y destruir las minas colocadas en las fronteras", agregó Hasan de acuerdo al reporte de la AFP.

Trump también anunció la firma de un importante acuerdo comercial entre EEUU y Malasia, sin dar más detalles del asunto.