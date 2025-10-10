Trump impondrá aranceles del 100% adicionales a China en respuesta a los controles de exportación chinos
El presidente, Donald Trump, anunció este viernes la imposición de aranceles adicionales del 100% sobre las importaciones procedentes de China, a partir del 1 de noviembre o antes si Pekín adopta medidas adicionales.
La medida se suma a los aranceles ya vigentes y responde directamente a la reciente escalada de controles de exportación anunciados por el país asiático sobre metales de tierras raras y otros materiales críticos.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump describió la acción china como "extremadamente agresiva" y "una vergüenza moral en el trato con otras naciones". Afirmó que Pekín envió "una carta extremadamente hostil al mundo" declarando controles de exportación a gran escala sobre "prácticamente todos los productos que fabrica, e incluso a algunos que ni siquiera fabrica", afectando a todos los países sin excepción.
Además, el mandatario indicó que Estados Unidos impondrá controles de exportación sobre "todo software crítico" a partir de la misma fecha.
El anuncio del republicano se produce días antes de una reunión prevista en Corea del Sur a finales de este mes, que ahora queda en el aire, tras las declaraciones de Trump de que "no hay razón" para reunirse con el líder chino.
Las tensiones comerciales entre ambas naciones
Las relaciones bilaterales entre Washington y Pekín han experimentado altibajos. En abril, tras rondas de negociaciones en Ginebra y Londres, ambos países redujeron temporalmente los aranceles.
Sin embargo, las fricciones persistieron en temas sensibles. En septiembre, se suspendieron negociaciones sobre la venta de TikTok –la app de videos cortos propiedad de la china ByteDance– y China respondió con aranceles del 34% a bienes estadounidenses tras nuevas imposiciones de Trump, incluyendo un 100% a productos farmacéuticos y películas extranjeras.
A finales de ese mes, en Madrid, EEUU y China alcanzaron un "marco de acuerdo" para transferir el control de TikTok a una entidad estadounidense, con una llamada confirmatoria entre Trump y el presidente Xi Jinping.
La nueva escalada
La escalada actual se centra en las tierras raras, elementos esenciales para semiconductores, baterías de vehículos eléctricos y tecnología militar.
Ayer, el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM) anunció la expansión de controles de exportación a cinco metales adicionales (holmio, erbio, tulio, europio e iterbio), sumándolos a los siete restringidos en abril.
Estas medidas, efectivas desde el 8 de noviembre para algunos ítems, requieren licencias para exportar productos con más del 0,1% de estos materiales, tecnologías de procesamiento y equipo para baterías de litio y grafito sintético. Pekín justificó las restricciones por "seguridad nacional y obligaciones de no proliferación", pero rechazó licencias a usuarios militares extranjeros o en semiconductores avanzados.
Las tierras raras y China
China domina el 90% de la refinación global de tierras raras y el 100% de ciertos magnetos, lo que le otorga una ventaja significativa en cadenas de suministro mundiales.
El mercado reacciona al anuncio de Trump
En esa línea, analistas como Jeff Killburg, de KKM Financial, destacaron que las expectativas de un acuerdo comercial con China se han desvanecido, lo que explica el temor de los inversores y las operaciones que habrían tomado en los mercados para protegerse de caídas aún más pronunciadas, según reseña EFE.