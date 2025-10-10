China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

El presidente de China, Xi JinpingF oto de Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Kazajistán / AFP.

Publicado por Virginia Martínez 10 de octubre, 2025

China anunció este viernes que aplicará tarifas portuarias especiales a barcos operados o construidos por Estados Unidos. La medida se toma luego de que Washington anunciara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados a China

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre, dijo el Ministerio de Transporte chino en un comunicado citada por AFP.

Se espera que ese día entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a Estados Unidos.

Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.