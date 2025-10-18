Los manifestantes de 'No Kings' callan cuando los demócratas gobiernan como monarcas

Publicado por Amanda Head 18 de octubre, 2025

Una serie de protestas No Kings volverán a tener lugar el sábado, representando otra ola de objeción organizada de activistas de izquierdas que aprovechan el cierre del Gobierno para llenar las calles de todo el país. Las mismas personas no son tan rápidas -o capaces- de explicar por qué se quedaron calladas mientras que el presidente Joe Biden realizaba actividades que claramente excedían su autoridad ejecutiva.

Estas protestas, organizadas por grupos como Indivisible y varios sindicatos, se basan en una narrativa que utiliza retórica y simbolismo patrióticos para criticar al presidente Donald Trump como un aspirante a monarca, ignorando cómo su propia historia y sus demandas de gasto federal sin control y censura reflejan el mismo autoritarismo que denuncian.

Extralimitación ejecutiva en la condonación de préstamos estudiantiles

La presión de Joe Biden para que se condonaran de forma generalizada los préstamos estudiantiles mediante una orden ejecutiva fue considerada por muchos como un acto propio de un rey, al eludir al Congreso e ignorar los precedentes de la Corte Suprema para borrar unilateralmente miles de millones en deuda. Los críticos argumentaron que la medida trataba al poder ejecutivo como un soberano sin control, con edictos que exacerbaban las cargas económicas de los estadounidenses de a pie sin la aprobación del Congreso.

Además, Biden intentó condonar préstamos estudiantiles de múltiples programas pasando por alto al Congreso. Biden intentó condonar -sólo con su firma- hasta $20.000 de deuda federal por préstamos estudiantiles para beneficiarios de las becas Pell y hasta $10.000 para otros prestatarios que ganaran menos de $125.000 anuales, utilizando la autoridad bajo la Ley HEROES.

El plan de 2022 pretendía cancelar aproximadamente $400.000 millones en deuda, pero fue anulado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2023 por exceder la autoridad ejecutiva. En lo que pareció ser otro comportamiento monárquico al ignorar los límites legales, Biden impulsó más tarde un alivio alternativo a través del plan de Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE), que se enfrentó a desafíos legales similares.

Políticas unilaterales de control de la inmigración, políticas energéticas

Las primeras órdenes ejecutivas de Biden, como la moratoria de 100 días a las deportaciones, fueron recibidas por los mismos que se quejan de las acciones de Trump como decretos regios que obviaban el papel del Congreso en el establecimiento de la política migratoria.

Al aplicar selectivamente las leyes y ampliar las protecciones para los inmigrantes ilegales, parecía actuar como un soberano, concediendo santuarios en función de caprichos personales y no de fidelidades estatutarias. Este enfoque desencadenó oleadas fronterizas de millones de personas, cuyas consecuencias está afrontando ahora la Administración Trump.

Una complicación de la crisis fronteriza de Biden es el cierre del Gobierno, ya que los demócratas están presionando para conseguir $1,5 billones en gasto adicional, incluyendo financiación sanitaria para los inmigrantes ilegales que llegaron al país durante el Gobierno de Biden, pero fueron considerados unilateralmente solicitantes de asilo.

El primer día del Gobierno de Biden la cancelación del oleoducto Keystone XL y la pausa en los nuevos arrendamientos federales de petróleo y gas fueron denunciados por voces conservadoras como edictos monárquicos que interrumpieron industrias sin la participación de las partes interesadas o del Congreso. Estas medidas unilaterales, enmarcadas como imperativos climáticos por la Administración a instancias del lobby del cambio climático, se asemejaban a la abrupta disolución por parte de un rey de empresas e intereses considerados inadecuados o desalineados con la agenda de Biden. Las repercusiones económicas resultantes reforzaron la percepción de que Biden gobernaba por proclamación, imponiendo estos mandatos ecológicos que tuvieron un efecto directo en la economía estadounidense.

Cómo pueden ser las protestas

Los estadounidenses pueden esperar ver a miles de personas salir a la calle en localidades de los 50 estados, convirtiendo las marchas pacíficas en espectáculos caóticos que sobrecarguen a las fuerzas de seguridad locales y perturben a los estadounidenses que intentan sortear el tráfico e ir a trabajar un sábado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la calificó de concentración de "Odio a América", repleta de radicales bajo la bandera de Antifa y agitadores pro Hamas, cuyo objetivo no parece ser la democracia, sino sembrar la división para presionar a los republicanos para que cedan en las conversaciones sobre el cierre del Gobierno.

Las anteriores protestas No Kings terminaron este verano, dejando a su paso sólo parques llenos de basura y pocos resultados políticos tangibles.

© Just The News